FVG Bike Trail al Cinema Visionario. 19 febbraio

Il 19 febbraio alle ore 20:30, presso il Cinema Visionario di Udine, FVG Bike Trail invita tutti gli appassionati di cicloturismo a un evento unico: UNFILTERED. Una serata dedicata alla condivisione di esperienze autentiche, fatte di fatica, libertà e connessione con il territorio. A raccontarle ci saranno tre ospiti speciali diversi tra loro, ma accomunati da un’unica passione: la bicicletta. Ciascuno di loro, infatti, in sella alla propria bici, ha deciso di mettersi in gioco alla scoperta di nuovi angoli di mondo.

Tre ospiti speciali e una grande anteprima La serata vedrà la partecipazione straordinaria di Alessandro De Marchi, alias “Il Rosso di Buja”, ciclista professionista friulano che incarna a pieno la connessione tra ciclismo e territorio, Elisa Bessega, fotografa e film maker che esplora terre lontane in sella alla sua bici, e Mattia De Marchi, ex ciclista su strada professionista e oggi icona del mondo gravel. In occasione di UNFILTERED, questi tre sportivi ed esploratori condivideranno ricordi ed emozioni delle loro più recenti avventure. Durante l’evento, verrà inoltre presentata in anteprima l’edizione 2025 di FVG Bike Trail, il grande evento cicloturistico made in FVG che nel 2024, al suo primo debutto, ha chiamato a raccolta quasi 500 appassionati di bici da tutta Europa.



L’ingresso all’evento è gratuito fino a esaurimento posti. Per maggiori informazioni e prenotazioni, scrivere a comunicazione@fvgbiketrail.com Cos’è FVG Bike TrailFVG Bike Trail è l’evento bikepacking non competitivo dedicato agli amanti della bici e del turismo all’aria aperta, ideato e organizzato da It Takes Two srl società benefit, con il supporto di PromoturismoFVG, il patrocinio della Regione FVG e in partnership con PM2 agenzia di comunicazione e marketing, X-Zone Bike, PrimaCassa Credito Cooperativo FVG, Marzocco Assicurazioni, Sportful e Udog.. A scelta di ogni partecipante, due percorsi ad anello di diversa lunghezza, da percorrere secondo il proprio ritmo e organizzando in autonomia soste e pernottamenti. L’edizione 2024 ha visto la partecipazione di oltre 475 partecipanti da tutta Europa.