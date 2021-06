Fvg-Ue: Rosolen, su infanzia e istruzione centrati obiettivi europei

Udine, 9 giu – Infanzia, contrasto alla violenza di genere,

trasformazione e apprendimento digitale, istruzione e agenda

delle competenze, lotta all’antisemitismo, ricerca e sviluppo in

campo biomedico.

Sono queste le tematiche della politica comunitaria che si

sposano con le azioni messe in campo dalla Regione e illustrate

oggi alla VI Commissione consigliare dall’assessore regionale al

Lavoro e istruzione, Alessia Rosolen.

“Si tratta di aspetti su cui il Friuli Venezia Giulia è impegnato

da tempo con azioni che sono via via diventate complementari e

coerenti anche con la programmazione del Fondo sociale europeo e

del Piano nazionale di ripresa e resilienza” ha notato Rosolen.

Con riferimento ai diritti dei bambini ad un’educazione e cura

nella prima infanzia a costi sostenibili e di buona qualità,

l’Unione europea ha fissato il parametro del 33 per cento di

posti nei servizi educativi rivolti alla prima infanzia quale

obiettivo entro il 2010.

“Il Friuli Venezia Giulia ha centrato e superato il traguardo

europeo già nel 2019 – ha riferito Rosolen -, potendo contare su

279 strutture per una ricettività di 7.500 posti che, insieme ai

691 messi a disposizione dalle sezioni primavera, hanno garantito

un’incidenza del 34,7% sulla popolazione di riferimento. All’11

maggio 2021 ci sono 290 servizi autorizzati, di cui 233

accreditati e ulteriori 13 strutture in fase di accreditamento”.

“La Regione sta lavorando per creare una filiera del sistema

zero-sei e per costruire un sistema dei 0-3 anni e 3-6 anni

pubblico, privato accreditato e paritario, anche con un’adeguata

programmazione – ha riferito l’assessore -; con questa finalità

avvieremo anche un’analisi del fabbisogno dei posti per corsi in

scienze dell’educazione, verificando così le segnalazioni

arrivate dai soggetti privati sulle difficoltà di reperimento di

educatori laureati”.

Anche con riferimento alla violenza di genere, la strategia

regionale in materia di pari opportunità si inserisce in quella

europea e poggia sul Fondo sociale europeo e sui bandi per le

azioni positive.

Sul fronte dell’inclusione digitale, la Regione ha avviato

percorsi sperimentali per contrastare l’analfabetismo digitale,

sia per lavoratori occupati che inoccupati. Le azioni sono state

inserite nella programmazione europea 2014-21, così come nella

prossima 2021-27. Interventi specifici hanno inoltre riguardato

l’orientamento verso le lauree “STEM” (scienze, tecniche,

ingegneristiche e matematiche) e il sistema Argo rivolto

all’industria.

Nell’area dell’istruzione, oltre al sostegno all’offerta

formativa delle scuole di ogni ordine e grado, statali e

paritarie, la Regione, con le proprie linee guida triennali, ha

messo in campo interventi per il diritto allo studio destinando

1,5 milioni di euro alla dote scuola per l’anno scolastico in

corso e contributi per spese di ospitalità presso convitti. A ciò

si aggiunge un programma ampio di azioni a favore degli alunni

con bisogni educativi speciali o disturbi specifici

dell’apprendimento, interventi per scuole in ospedale e didattica

a domicilio, prevenzione e contrasto all’analfabetismo emotivo e

funzionale.

“Un’attenzione particolare è riservata agli interventi di sistema

a favore degli istituti tecnici superiori, oggetto di una

convenzione con le diverse Confindustria presenti in Friuli

Venezia Giulia e l’Ufficio scolastico regionale” ha ricordato

Rosolen, aggiungendo “l’impegno per l’alta formazione e

l’istruzione universitaria tra cui rientrano il sostegno a corsi

di dottorato e assegni di ricerca da svolgersi all’estero, con

6,3 milioni tra Università di Trieste, Udine e Sissa. Il

finanziamento delle borse di dottorato di ricerca e gli assegni

di ricerca per 4,5 milioni, i voucher per la partecipazione a

master post laurea presso le Università della regione e quelli

per la mobilità di ricercatori”. Tra gli obiettivi di prossima

realizzazione la creazione del cluster regionale delle Scienze

della vita.

