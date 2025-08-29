Gabry Ponte venerdì 29 agosto a Capodistria

Con oltre 25 anni di carriera, più di 700.000 spettatori live in 11 Paesi nell’ultimo anno e una caterva di dischi di platino e diamante, Gabry Ponte è uno dei dj e produttori più conosciuti e amati dell’intera scena musicale dance in tutta Europa.

Dal successo agli esordi con gli Eiffel 65 che hanno firmato dei brani che hanno fatto ballare e continuano a far ballare milioni di persone in tutto il mondo (“Blue – Da Ba Dee”, “Too Much of Heaven”, “Move your body” e tantissime altre) al successo da solista con Felicità, Tu Sei, Thunder e infine “Tutta l’Italia”, il brano che è stato la colonna sonora dell’ultimo Sanremo e ha conquistato tutto il pubblico dell’Eurovision 2025.

Si è riconfermato anche dal vivo con il concerto evento che lo ha visto protagonista lo scorso 28 giugno allo Stadio San Siro di Milano, il primo dj nella storia a esibirsi e riempire il più importante stadio italiano.

Sarà Gabry Ponte il protagonista della festa dance più importante della costa adriatica in programma domani, venerdì 29 agosto (apertura porte ore 20:00), alla Bonifika Arena di Capodistria. Gli ultimi biglietti per l’evento – organizzato da Koda Events e VignaPR in collaborazione con il Comune di Capodistria – che vedrà in apertura anche i dj set di De Xenia e Secret Disco, sono ancora in vendita online su Eventim.si

(https://www.eventim.si/en/artist/gabry-ponte/).