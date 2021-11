Gadget personalizzati per animali domestici e per i loro padroni: c’è da impazzire!

La recente pandemia di COVID-19 ha portato a incertezze e gravi preoccupazioni sanitarie ed economiche. È normale che avere in casa un animale da compagnia, come un cane o un gatto, abbia portato benefici per una buona salute mentale. Le interazioni con gli animali possono aiutare con la depressione e l’ansia, in particolare in condizioni di stress. Possono addirittura migliorare le relazioni sociali tra pari, nonché accrescere i sentimenti di rispetto, fiducia ed empatia tra le persone. È un rapporto talmente empatico che lo stress e il cattivo umore dei proprietari influiscono negativamente sul benessere dei loro animali da compagnia, e viceversa. In questo periodo, poiché l’isolamento sociale è diventato più severo durante la pandemia, l’interesse per l’adozione di cani e il tasso di adozione è aumentato in modo significativo. Come sono aumentati in modo significativo gli acquisti di accessori, dai vestitini per i cani di piccola taglia, ai giochi, agli strumenti che servono per la cura del proprio animale o per farlo sentire al meglio in casa. Chi è amico di persone con un cucciolo sono spesso portate a fare regali alla famiglia includendo il cane o il gatto in questione, come fosse un membro della famiglia da tenere nella stessa considerazione degli altri componenti umani.

Da qui nasce il desiderio di cercare sempre qualcosa di nuovo e originale, perché no anche personalizzato. La personalizzazione di vestiario e accessori è molto in voga perché ci piace sentirci unici. Gli influencers ci insegnano a fare look matchy-matchy con il nostro bambino o con l’animale domestico, acquistando cose da adulto e in miniatura, anche per l’amico a quattro zampe. L’immagine è entrata ormai nell’immaginario comune, ci fa sorridere e ci mette di buonumore.

I gadget personalizzati per animali domestici possono essere di diverse tipologie. Dalla cuccia per il cane, alle ciotole per il cibo, dalle spazzole agli zainetti, fino ad arrivare a tutti i set da viaggio. Si trovano comodamente online e sono molto economici, un motivo in più per pensare di regalarli, magari in occasione del Natale. Un sito da consultare è sicuramente HiGift, dove si può provare anche il logo o la scritta (magari il nome del cucciolo) prima dell’acquisto, per vedere l’effetto che fa il gadget con la personalizzazione. Ci sono anche sconti costanti che permettono di risparmiare per i primi ordini.

D’altra parte c’è anche chi non può avere animali domestici per svariate ragioni nonostante li ami: allergie, spazio troppo piccolo in casa, poco tempo da dedicargli. In questo caso adorerà ricevere gadget personalizzati con la foto o delle grafiche raffiguranti il proprio animale preferito. Quali sono gli articoli più richiesti? Al primo posto le cover per i dispositivi elettronici, soprattutto per lo smarthphone, compresi i ciondoli con i charm a loro dedicati. Anche le mascherine di protezione individuale sono andate per la maggiore in questo ultimo anno, con grafiche simpatiche raffiguranti gli animali. Per non parlare dei calzini, per chi li indossa solitamente colorati e divertenti, oppure da portare per stare comodo in casa.

Che il cane sia il migliore amico dell’uomo non è una scoperta. Il trend dei gadget personalizzati per animali domestici e per i loro padroni è invece una tendenza degli ultimi anni che si sta confermando. Gadget economici ma che con la personalizzazione acquistano tutto un altro valore. Perché non pensarci per i regali di Natale?