Gala Internazionale di Danza per la Croce Rossa. 8 dicembre a Udine

Arte e solidarietà si tengono la mano alla 43esima edizione del Gala Internazionale di

Danza per la Croce Rossa-Comitato di Udine, promosso dall’ADEB-Associazione Danza e

Balletto in scena l’8 dicembre al Teatro Nuovo alle 20.30: Kosmos di Andonis Foniadakis, Suite per

due pianoforti di Uwe Sholz, Simply Us di Filipe Portugal, Les Bourgeois di Ben Van Cauwenbergh,

324a di Joshua Junker, Dicette Pulecenella:/Pulcinella said;, di Brunella Sabatino e una creazione

per il gala firmata da Massimo Gerardi, Three souls, sono alcune delle novità del programma. Una

parata di talentuosi artisti che si esibiscono gratuitamente per i bambini fragili sostenuti dalla Croce

Rossa.

Lo spettacolo presenta brani inediti, riallestimenti o creazioni, virtuosi pas de deux e assoli

del repertorio ballettistico: Le Corsaire, Don Chisciotte, Il Lago dei Cigni, La Bella Addormentata,

Lo Schiaccianoci, La Bayadère. Torna al gala la russa Liudmila Konovalova, Wiener

Staatsballett, in coppia con il moldavo Dinu Tamazlacaru, Staatsballett Berlin, che si esibiranno

nel Grand pas de deux del Cigno Nero. Per l’edizione 2024, completano il cast dei ballerini: dal

Royal Ballet, Marco Masciari, dallo Staatsballett Hannover, Giada Zanotti e Rosario Guerra,

dalla Tanzcompagnie G.H. Theater Görlitz-Zittau, Sara Nicastro, Filippo Nannucci e Jun Wang,

dall’Académie de danse Princesse Grace di Monaco, Utako Takeda e Hector Maxwell Jain, dalla

John Cranko Schule Stuttgart, Ryan Eiji Handa e Reito Nashiki, dalla Staatliche Ballettschule

Berlin, Junta Noda, dal Cannes Jeune Ballet Rosella Hightower, Lucrezia Panza e Afonso

Nunes, Brunella Sabatino dalla FAND-Fondazione Accademia Nazionale di Danza Roma.

L’apertura della serata – dedicata all’ingerenza dell’uomo sulla natura – è coordinata da Nastja

Bremec e Michal Rynia, direttori della MN Dance Company Slovenia, da Roberto Cocconi,

direttore della Compagnia Arearea, Matteo Zamperin coreografo ospite de Il Balletto, e Cinzia

Pittia, coreografa ospite ADEB e Ballet School.

Nicola Biasutti, insegnante della John Cranko Schule di Stoccarda, è l’artista a cui verrà

assegnato il premio Giuliana Penzi per la Danza 2024 da Chiara Zoppolato (Presidente FAND).

L’evento, sezione del progetto ADEB for Talents #dancegeneration, è in collaborazione con

Comune di Udine, Regione FVG, Atomat e Danza&Danza. Biglietteria del Teatro Giovanni da

Udine e online www.vivaticket.it