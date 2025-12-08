Gemona del Friuli: musica e inclusione con il concerto SUONO DUNQUE SONO. Mercoledì 10 dicembre

Musica e inclusione sono protagoniste di Suono dunque sono, il secondo appuntamento della neonata stagione musicale del Teatro Sociale di Gemona del Friuli, promossa dall’amministrazione comunale e dal Circuito ERT. Mercoledì 10 dicembre, alle 20.45, sul palco saliranno i musicisti dell’Orchestra sinfonica inclusiva AMI Ritmea e dell’Orchestra giovanile Filarmonici Friulani per una serata in cui valori come l’impegno, il dialogo e il rispetto reciproco vengono veicolati attraverso il linguaggio universale della musica.

Le due compagini hanno costruito negli anni un sodalizio ormai consolidato, trasformando questa esperienza condivisa in un appuntamento stabile. In questo contesto, musicisti con e senza disabilità hanno avuto modo di conoscersi, ascoltarsi e mettere in dialogo passione e competenze, dando vita a un prezioso percorso di crescita culturale e di promozione sociale. La serata, attraverso musiche di autori francesi, marce e valzer celebri e qualche incursione nel rock, contribuisce a promuovere la funzione dell’arte come mezzo di inclusione sociale.

L’Orchestra AMI Ritmea nasce nel 2017 all’interno della Scuola di Musica Ritmea di Udine come espressione del progetto AMI – Attività Musicale Inclusiva, con l’obiettivo di rendere la pratica musicale accessibile a persone con disabilità e neurodiversità. Riconosciuto per la qualità educativa e inclusiva del percorso proposto, il progetto AMI ha ricevuto nel 2022 un premio speciale dalla Camera di Commercio di Pordenone-Udine e collabora stabilmente con l’Azienda Sanitaria Universitaria del Friuli Centrale. Versatile e particolarmente apprezzata, l’orchestra si è esibita in contesti prestigiosi – dal Teatro Giovanni da Udine alla Basilica di Aquileia – e ha collaborato con realtà professionistiche quali l’Orchestra Giovanile Filarmonici Friulani, l’Orchestra da Camera FVG, UdineClassica e l’Orchestra AllegroModerato di Milano. Oggi il progetto AMI–Ritmea coinvolge oltre 100 allievi di tutte le età e punta a diventare la prima orchestra stabile inclusiva del Friuli Venezia Giulia, valorizzando l’unicità e il talento di ogni musicista.

Creata nel 2025, l’Orchestra giovanile Filarmonici Friulani ha all’attivo oltre 300 concerti in Italia, Austria, Germania, Slovenia, Croazia e Montenegro. Interamente gestita da under 35, coinvolge ogni anno 150 giovani strumentisti, solisti, compositori e direttori d’orchestra, protagonisti della Stagione diffusa e dei tanti eventi a cui viene invitata.

Sono molti anche i solisti di fama internazionale che si sono esibiti con l’OFF, tra cui ricordiamo Stefano Bollani, i solisti dell’Accademia di Santa Cecilia di Roma, le prime parti dei Teatri alla Scala e La Fenice e di numerose orchestre internazionali. Energia, entusiasmo e talento sono le caratteristiche che più colpiscono la critica, insieme alla professionalità con cui la realtà è condotta da giovani musicisti.

La stagione musicale gemonese, dal titolo Echi armonici, terminerà mercoledì 11 febbraio con l’appuntamento dedicato al progetto solista di U.T. Gandhi, Music for the World.

Info e prevendite su ertfvg.it.