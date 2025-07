GHALI e ANNA a Villa Manin le due superstar della scena musicale contemporanea

Due giorni, due concerti, due artisti, un palco, mille emozioni. Emozioni forti se il palco è quello di Villa Manin a Passariano di Codroipo, e i concerti sono quelli di due superstar del pop, rap e trap italiani come GHALI e ANNA, che si terranno rispettivamente venerdì 4 e sabato 5 luglio 2025, entrambi organizzati da VignaPR e FVG Music Live in collaborazione con ERPAC FVG, PromoTurismoFVG e il Comune di Codroipo.

Si comincia venerdì 4 luglio, con uno degli artisti più apprezzati dell’ultimo decennio: GHALI.

La sua estate a tutto live entra sempre più nel vivo: arriva a Codroipo il SUMMER TOUR 2025, la tournée estiva prodotta da Vivo Concerti che lo vedrà calcare i palchi delle rassegne musicali più importanti d’Italia per tradurre in musica ed energia live tutto il suo immaginario poetico e il suo mix di lingue, influenze ed estetiche.

Dopo il successo del tour nei palasport dello scorso inverno, Ghali segna il suo ritorno live sulle note dei brani che lo hanno reso uno degli artisti più iconici della sua generazione, come “Good Times”, “Paprika”, “Casa Mia”, brano con cui si è guadagnato il 4°posto al Festival di Sanremo 2024 e che è arrivato in finale al Premio Amnesty International Italia “Voci Per La Libertà” 2025.

Il ritorno di Ghali è annunciato anche dal suo ultimo singolo “Chill”, un vero e proprio inno pensato per inaugurare a tempo di “sto” la nuova stagione della leggerezza. Ad accompagnare l’estate da “chill guy” dell’artista anche il video del brano: girato interamente in pellicola, il videoclip di Chill unisce l’estetica materica del cinema analogico con l’innovazione digitale. Ghali attraversa scenari surreali e simbolici, tra personaggi eccentrici e situazioni al limite del grottesco, in un viaggio visivo che diventa metafora della società contemporanea: un flusso caotico e stratificato, dove si cerca un senso tra sogno, moda e realtà urbana.

I biglietti per il concerto sono ancora disponibili online su TicketOne.it e saranno in vendita all’ingresso dell’evento.

E dopo le atmosfere cariche ma rilassate di Ghali, sabato 5 luglio toccherà a uno dei più promettenti talenti della scena rap e trap italiana calcare il palco di Villa Manin: la “VERA BADDIE” del rap Italiano, ANNA, che inizia il suo “VB SUMMER TOUR” proprio con questo attesissimo concerto. Un’artista che vanta numeri incredibili di ascolti e visualizzazioni: 6 miliardi di stream, 39 dischi di Platino, 4 milioni di copie vendute certificate e 8 dischi d’oro – e che arriva in Friuli-Venezia Giulia dopo un tour nei club interamente sold-out, pronta alla conquista delle grandi arene estive.

ANNA porterà sul palco tutto il suo carisma e i successi di VERA BADDIE, album che ha ridefinito la scena musicale italiana diventando un fenomeno culturale e social attraverso la figura della “baddie”: una ragazza indipendente, promotrice del “self-empowerment”, dolce, conscia delle proprie fragilità e difetti che tramuta in forza, libera e senza censure. Quest’anno ha partecipato ai “Billboard Women In Music Awards”, ricevendo il premio di “Donna dell’Anno” assegnatole dalla testata Billboard Italia. Il suo brano “Bando” è stato inserito nella colonna sonora di “FAST X”, il decimo capitolo della saga di Fast And Furious, portandola sotto i riflettori della scena internazionale. Da “30°C” (3x Platino), la hit che ha dominato l’estate 2024, a “TT LE GIRLZ”, a “BBE” e “I Love It” con Artie5ive, ogni brano del suo concerto sarà un crescendo di di ritmo e intensità che promette di far ballare e cantare tutti i fan.

I biglietti per il concerto sono ancora disponibili online su TicketOne.it e saranno in vendita all’ingresso dell’evento.