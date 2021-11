Ghostbusters Tale, al cinema visionario sabato 13 novembre

Dopo l’anteprima nazionale a Cinecittà World, la proiezione speciale al Museo del Cinema di Torino e il ritorno a Lucca Comics, arriva al Visionario sabato 13 novembre alle ore 21.00 REAL! – A GHOSTBUSTERS TALE, fanfilm no-profit e indipendente – ispirato e dedicato a Ghostbusters – di Edoardo Stoppacciaro e Cristian Calabretta che ha già conquistato i fan del film cult nato dal genio di Dan Aykroyd, Harold Ramis e Ivan Reitman. E lo stesso Reitman ha firmato un attestato con il quale il film, senza scopo di lucro, è stato accolto nella Ghost Corps, la divisione della Columbia Pictures che supervisiona e tutela il brand Ghostbusters!

Ospiti in sala il regista Edoardo Stoppacciaro e il cast del film. La prevendita biglietti (intero €5 – ridotto €4) è attiva online sul sito www.visionario.movie e presso la cassa del cinema.

Il progetto di cinema indipendente è stato interamente autofinanziato e prodotto con un budget totale di circa 80.000 euro, di cui 18.000 raccolti con un crowdfunding sulla piattaforma produzionidalbasso. Le riprese sono state realizzate nel 2017 tra Roma e Viterbo, con la partecipazione di oltre 70 professionisti, tra troupe e artisti di VFX attraverso una collaborazione tra Italia e Canada, realizzata dallo studio The Mothership con la supervisione del suo fondatore, Marco Tudini.

Il centro della vicenda è Roma, con i suoi millenni di storia e i suoi segreti che, trent’anni dopo gli eventi di Ghostbusters 2, è diventata lo scenario per tracciare una linea di continuità con le vicende paranormali newyorkesi e per dare luogo ad un’altra rocambolesca e tragicomica missione di disinfestazione contro i fantasmi che si nascondono tra le mura capitoline.

All’ombra del Colosseo un improbabile trio formato da un professore di fisica, Ludovico Tosi, un ricercatore, Simone Ruggeri e uno studente fuori corso, Davide Lancia, si ritrova, più per necessità che per caso, a cercare con urgenza una casa in affitto. Quando ne trovano finalmente una alla loro portata, un appartamento grande al centro della città, in una palazzina vecchia, ma signorile, si accorgono che c’è un problema: è infestato dai fantasmi. Non avendo alternative e non potendo rinunciare a quella casa chiedono aiuto ad un professore dalla voce inconfondibile (Egon Spengler/Harold Ramis doppiato da Mario Cordova), che gli fornirà l’attrezzatura dei Ghostbusters e le indicazioni per affrontare la loro prima missione…

Per la programmazione completa e sempre aggiornata consultare il sito www.visionario.movie. Ricordiamo che per accedere al cinema è necessario mostrare il Green Pass, la certificazione verde Covid-19. Per la visione dei film rimane obbligatoria la mascherina (chirurgica o ffp2).