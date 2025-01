GIALLO AL VISIONARIO. Dal 6 febbraio un mese di delitti e misteri sotto il segno della Mediateca “Mario Quargnolo” 

Delitti (quasi) perfetti. Assassini (quasi) imprendibili. Misteri, paura, tensione. E se il Visionario si tingesse improvvisamente di giallo? Dal 6 febbraio al 6 marzo, sotto il segno della Mediateca “Mario Quargnolo”, ecco il ricchissimo programma “monocromatico” messo a punto per la gioia degli appassionati dai 14 anni in su: un corso in 5 lezioni, 3 film in sala, una serata di gioco in Ludoteca e un laboratorio creativo per ragazzi!

Per quanto riguarda il corso, fissato ogni giovedì dalle 18.00 alle 20.00, a salire in cattedra saranno prima Giorgio Placereani (critico cinematografico e consulente del Far East Film Festival), poi Enrico Maso (sceneggiatore e docente di sceneggiatura all’Università di Udine) e infine Ilaria Feole (critica del settimanale Film TV e docente alla Scuola Holden). Più precisamente, Placereani andrà in scena il 6 febbraio con Londra: il delitto e le tracce, il 13 febbraio con Los Angeles: il delitto e la città e il 20 febbraio con Parigi: il delitto e le atmosfere, Maso sarà di turno il 27 febbraio con Il giallo non muore mai e la Feole chiuderà il cerchio il 6 marzo con Only Murders in the TV.

Sul grande schermo del Visionario, ogni lunedì alle 20.00, avremo l’occasione di ritrovare una tripletta di classici in versione originale con sottotitoli: Invito a cena con delitto (10 febbraio), Gosford Park (17 febbraio) e I soliti sospetti (24 febbraio). Sabato 15 febbraio, alla Ludoteca di via del Sale 21, ogni giocatore potrà invece mettere alla prova le proprie capacità investigativa con l’imperdibile Serata in giallo. I più giovani saranno infine i protagonisti del laboratorio per ragazzi di venerdì 21 febbraio, curato da Enrico Maso: due ore per esplorare i meccanismi del cinema giallo e per costruire, tutti insieme, una perfetta crime story.

L’abbonamento al corso (5 lezioni e 3 film) costa € 50. È possibile iscriversi a una singola lezione al costo di € 12. L’ingresso ai film è consentito anche con biglietto singolo. Per le iscrizioni al corso e al laboratorio gratuito per ragazzi: chiamare il numero 0432 298761 o scrivere a mediateca@visionario.info. Per la serata di gioco: chiamare il numero 0432 1272677 o scrivere a ludoteca@comune.udine.it. Tutti gli appuntamenti si svolgeranno al Visionario tranne la serata di gioco che si svolgerà alla Ludoteca.