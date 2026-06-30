Gianluca Gotto a Udine Mercoledì 1 luglio 2026



Mercoledì 1 luglio 2026 Gianluca Gotto farà tappa a Udine con il nuovo talk “Questione

di Karma”, nella suggestiva cornice del Castello di Udine, nell’ambito di Folkest.

Dopo aver conquistato centinaia di migliaia di lettori e registrato numerosi sold out nei

teatri e nelle arene di tutta Italia, Gianluca Gotto torna dal vivo con uno spettacolo intenso

e coinvolgente che promette di lasciare il segno ben oltre la fine della serata.

Il nuovo spettacolo nasce da una riflessione tanto semplice quanto potente: il dolore è

inevitabile, ma la sofferenza no.

Spesso attraversiamo la vita ripetendo schemi, paure e comportamenti che non riusciamo

a superare, attribuendoli al carattere, alla genetica o al destino. Attraverso racconti,

esperienze personali e spunti di riflessione, Gianluca Gotto accompagna il pubblico in un

viaggio che attraversa il senso di colpa, il perdono, il cambiamento, il karma familiare e

quello personale.

Da qui nasce “Questione di Karma”: un viaggio profondo dentro quei meccanismi

invisibili che influenzano le nostre scelte, le nostre relazioni e il nostro modo di affrontare

la vita.

Uno spettacolo che non offre formule magiche né risposte preconfezionate, ma invita il

pubblico a guardarsi dentro, a riconoscere ciò che è arrivato il momento di lasciare

andare e a riscoprire il potere trasformativo delle proprie scelte.

Perché se è vero che non possiamo scegliere ciò che abbiamo ricevuto, possiamo

sempre scegliere ciò che trattenere e ciò che lasciare.

“La sofferenza non nasce da noi, ma con noi può finire”, sottolinea Gianluca.

Nato a Torino nel 1990, Gianluca Gotto ha lasciato l’Italia a vent’anni per trasferirsi prima

in Australia e poi in Canada, per abbracciare successivamente uno stile di vita nomade

che lo ha portato a vivere e viaggiare in numerosi Paesi del mondo.

Lavorando da remoto grazie alla sua passione per la scrittura e facendo base in Oriente, è

diventato uno degli scrittori più letti in Italia e tra gli autori più seguiti nel mondo della

crescita personale, dei viaggi consapevoli e della spiritualità.

Oggi conta oltre un milione di follower tra social e podcast e più di 1,5 milioni di copie

vendute. Dal 2018 ha pubblicato numerosi bestseller con Mondadori, tra cui Le

coordinate della felicità, Come una notte a Bali, Succede sempre qualcosa di meraviglioso

e Verrà l’alba, starai bene.





Attraverso i suoi libri e i suoi incontri dal vivo continua a ispirare centinaia di migliaia di

persone a vivere con maggiore consapevolezza, serenità e libertà.

Più che un semplice spettacolo teatrale, “Questione di Karma” è un’occasione per

fermarsi, riflettere e guardare con occhi nuovi la propria storia, le proprie scelte e ciò che

conta davvero.

Al termine della serata il pubblico avrà l’opportunità di incontrare personalmente

Gianluca Gotto durante il tradizionale momento dedicato al firmacopie.

Durante l’evento sarà inoltre possibile acquistare il nuovo attesissimo libro dell’autore,

oltre agli altri suoi libri, e ricevere una dedica personalizzata.

Il tour è prodotto e organizzato da Dream Up Production, prima realtà italiana ad aver

portato la crescita personale, la consapevolezza e l’ispirazione sui più grandi palchi e

teatri del Paese.



Mercoledì 1 luglio 2026

Udine – Castello di Udine

Ore 21.00

Biglietti disponibili su TicketOne e nei punti vendita autorizzati.