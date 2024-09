Gianna Nannini domenica 6 luglio 2025 a Villa Manin

A soli due mesi dall’attesissimo ritorno live con la tournée in partenza il 22 novembre da Jesolo e a pochissimi passi dal tutto esaurito, Gianna Nannini, la rocker più amata dal pubblico italiano, annuncia a sorpresa il “Sei nell’anima – Festival European Leg 2025”, l’imperdibile tournée estiva con cui l’icona del rock tornerà ad attraversare l’Europa da nord a sud trascorrendo un’estate all’insegna dei live. Questo nuovo viaggio musicale dell’artista vedrà anche una straordinaria data unica in Friuli Venezia Giulia, in programma domenica 6 luglio 2025 nello splendido contesto di Villa Manin di Codroipo (Ud). I biglietti per il concerto, organizzato da Zenit srl e Ente Regionale per il Patrimonio Culturale del FVG, in collaborazione con Regione Friuli Venezia Giulia, PromoTurismo FVG e Città di Codroipo, saranno in presale per il fanclub dalle 11.00 di lunedì 16 settembre e in vendita generale dalle 11.00 di martedì 17 settembre sul circuito Ticketone. Info e punti autorizzati su www.azalea.it .

Il “Sei nell’anima – Festival European Leg 2025” si aggiunge al grande mosaico del progetto “Sei nell’anima” che – oltre al tour indoor in partenza – comprende anche l’album “Sei nel l’anima” (pubblicato a marzo per Columbia Records/Sony Music Italy) e il film “Sei nell’anima”, disponibile da maggio su Netflix e da subito al primo posto tra i titoli più visti sulla piattaforma, liberamente tratto dal libro autobiografico “Cazzi miei” (2016).

Gianna Nannini è considerata dal pubblico e critica l’artista femminile più significativa della storia del rock italiano. Inconfondibile, con la sua voce graffiante riesce a disegnare sonorità potenti e ballate romantiche. Toscana di Siena (classe 1954), dopo aver studiato canto e composizione sale alla ribalta nel 1979 con il singolo “America”, e collaborando poi alle colonne sonore di film, tra cui “Sogno di una notte d’estate” (in cui recita il ruolo di Titania) di Gabriele Salvatores. Il singolo “Fotoromanza” del 1984 segna la sua inarrestabile ascesa tra i big della musica, costellata di brani destinati ad entrare nel repertorio classico italiano. Da “Bello e impossibile” a “Profumo” (tratto dall’omonimo album, doppio disco di platino), da “I maschi” al più recente “Sei nell’anima” del 2006, Gianna Nannini ha firmato canzoni e album diventati la colonna sonora di diverse generazioni. In cinquant’anni di carriera l’artista ha pubblicato la bellezza di 31 album di cui 23 in studio, 5 raccolte e 3 live, che le hanno permesso di vendere milioni di copie di ottenere decine di riconoscimenti. I fan del Friuli Venezia Giulia e non solo potranno ora riabbracciarla dal vivo il prossimo 6 luglio 2025 in quello che è anche il primo concerto annunciato nell’estate di Villa Manin a Codroipo.

GIANNA NANNINI – “SEI NELL’ANIMA – FESTIVAL EUROPEAN LEG 2025”

Domenica 6 luglio 2025 Ore 21.30 – Villa Manin