Gianna Nannini domenica 6 luglio a Villa Manin di Codroipo

Tutto pronto nello splendido contesto di Villa Manin di Codroipo (Ud) per il grande ritorno in Friuli Venezia Giulia di Gianna Nannini, la rocker più amata della musica italiana. L’artista porterà a Codroipo l’unica data in Friuli Venezia Giulia del “Sei nell’anima – Festival European Leg 2025”, l’imperdibile tournée estiva con cui l’icona del rock tornerà ad attraversare l’Europa da nord a sud trascorrendo un’estate all’insegna dei live. L’attesissimo concerto, che richiamerà alla villa migliaia di persone, larga parte delle quali da fuori regione e dall’estero, è in programma domenica 6 luglio, con inizio alle 21.30. I biglietti per il concerto, organizzato da Zenit srl e Ente Regionale per il Patrimonio Culturale del FVG, in collaborazione con Regione Friuli Venezia Giulia, PromoTurismo FVG e Città di Codroipo, sono ancora in vendita sul circuito Ticketone e lo saranno anche alle biglietterie dello spettacolo, attive dalle 18.30 in Piazza dei Dogi (arrivando da Rivolto). Le porte apriranno al pubblico alle 19.00 dai due ingressi previsti, uno da Piazza dei Dogi e uno dalla opposta Via dei Dogi. È possibile prenotare il proprio posto auto online su parkforfun.com, tutte le info su www.azalea.it .

Organizzato e prodotto da Friends & Partners, il tour vedrà Gianna calcare il palcoscenico di alcuni dei festival più importanti d’Europa accompagnata dal band leader Davide Tagliapietra alle chitarre e alla direzione musicale, Francis Hylton al basso, il friulano Christian Rigano alle tastiere e Isabella Casucci e Sofia Gaudenzio ai cori. A completare il gruppo l’ingresso -al posto di Simon Phillips- del celebre batterista Thomas Lang, al fianco di Gianna da oltre vent’anni, e del chitarrista blues Patrick Murdoch. L’arrivo di Murdoch ha fortemente ispirato la fitta scaletta dello show, a cui si aggiungerà un momento speciale: pensato come un vero e proprio abbraccio con il pubblico, il triangolo del blues sarà un’occasione di intimità musicale che attraversa i diversi repertori toccati da Gianna durante la sua carriera, dai brani scritti durante gli anni in America fino alle tracce tratte dall’ultimo album Sei nel l’anima, insieme ad alcune anticipazioni inedite.

Nella scaletta del live anche Panorama(Columbia Records/Sony Music Italy), il nuovo singolo della rocker senese disponibile da maggio in radio e su tutte le piattaforme digitali. Grazie alla sinergia creativa di Gianna, Raige, Pacifico e Francesco “Katoo” Catitti accompagnata dalla produzione di Canova, Panorama pulsa di un’energia ribelle e una grinta indomita. Sulla cassa dritta della batteria, un forte desiderio carnale corre a tutta velocità / su quella pelle nuda panorama, rendendo Panorama un inno all’amore senza catene, viscerale e immediato come la brezza d’estate sulla pelle scoperta.

Gianna Nannini è considerata dal pubblico e critica l’artista femminile più significativa della storia del rock italiano. Inconfondibile, con la sua voce graffiante riesce a disegnare sonorità potenti e ballate romantiche. Toscana di Siena (classe 1954), dopo aver studiato canto e composizione sale alla ribalta nel 1979 con il singolo “America”, e collaborando poi alle colonne sonore di film, tra cui “Sogno di una notte d’estate” (in cui recita il ruolo di Titania) di Gabriele Salvatores. Il singolo “Fotoromanza” del 1984 segna la sua inarrestabile ascesa tra i big della musica, costellata di brani destinati ad entrare nel repertorio classico italiano. Da “Bello e impossibile” a “Profumo” (tratto dall’omonimo album, doppio disco di platino), da “I maschi” al più recente “Sei nell’anima” del 2006, Gianna Nannini ha firmato canzoni e album diventati la colonna sonora di diverse generazioni. In cinquant’anni di carriera l’artista ha pubblicato la bellezza di 31 album di cui 23 in studio, 5 raccolte e 3 live, che le hanno permesso di vendere milioni di copie di ottenere decine di riconoscimenti.