Gianna Nannini incanta i fan a Villa Manin

5 mila persone, delle quali larga parte proveniente da fuori regione e dall’estero (Austria, Slovenia e Germania principalmente) hanno affollato ieri Villa Manin di Codroipo per l’unico concerto nel Nordest del nuovo tour europeo della rocker senese Gianna Nannini, fra le artiste più amate della musica italiana. Una serata perfetta, risparmiata anche dall’allerta meteo, e un concerto che si è svolto come da programma e senza intoppi, per la felicità del pubblico, accorso in massa già dalle prime ore del pomeriggio. Gianna Nannini è salita sul palco poco dopo le 21.30 per proporre quasi due ore di concerto che ha visto in scaletta tutti i successi dell’artista. Dopo il via con il nuovo singolo “Panorama”, il pubblico si è incendiato sulle note di “America”, fra le canzoni simbolo del suo repertorio. Non sono mancati altri pezzi iconici come “Ragazzo dell’Europa” e gli inni generazionali “I maschi” e “Fotoromanza”. Finale intensissimo con in serie i capolavori “Sei nell’anima”, “Meravigliosa creatura”, “Bello e impossibile” e “Latin Lover”, prima dei saluti finali per la standing ovation del pubblico, sotto il cielo a tratti stellato di Codroipo.