GIGI D’AGOSTINO re della dance mondiale al FESTIVAL DI MAJANO. 8 Agosto

Il Festival di Majano cala l’asso e annuncia oggi il concerto di punta della sua 64a edizione, un evento che di certo saprà accendere l’estate del Friuli Venezia Giulia e di tutto il nordest, vista la caratura e l’importanza della proposta. Giovedì 8 agosto, sul palco dell’Area Concerti del festival, a far saltare e ballare il pubblico ci penserà il capitano della musica dance mondiale, Gigi D’Agostino, che dopo il suo grande ritorno sulle scene aggiunge una data a quelle selezionatissime che lo vedranno protagonista quest’estate. Dopo Milano, Roma, Rimini e Torino, l’artista che ha fatto la storia della musica dance sarà straordinariamente live al Festival di Majano. I biglietti per il concerto, organizzato da Pro Majano, in collaborazione con Regione Friuli Venezia Giulia e PromoTurismoFVG, sono in vendita sul circuito Ticketone. Info e punti autorizzati su www.promajano.it e www.azalea.it .

Artista che vanta una carriera pluritrentennale iniziata a fine anni ‘80 quando comincia come deejay nelle discoteche torinesi, Gigi D’Agostino ha raggiunto in pochi anni il successo non solo in Italia, ma anche in tutto il mondo, riconosciuto con premi nazionali e internazionali. Re della musica dance, ma anche innovatore del suono. “Lento Violento” non è solo lo pseudonimo da lui utilizzato dagli anni 90 ma è una vera e propria impronta artistica generazionale, uno degli innumerevoli segni che Gigi D’Agostino ha lasciato nella musica.

Lo stile inconfondibile che caratterizza da sempre le sue sonorità, si identifica in un iconico andamento lento ma pieno di energia: “Con questo pseudonimo racconto quello che vedo, quello che sento… un mondo con il battito lento.” Nella sua sterminata produzione discografica, Gigi D’Agostino ha pubblicato innumerevoli successi, tra cui ricordiamo le hit “L’Amour Toujours”, “Bla Bla Bla”, “The Riddle”, “Another Way”, “Gin Lemon”, “Un giorno credi”, solo per citarne alcune, canzoni che hanno fatto ballare e emozionare milioni di persone e intere generazioni.

Fra gli eventi già annunciati al prossimo Festival di Majano troviamo i concerti di Massimo Pericolo (20 luglio), Eiffel 65 e Marvin & Prezioso (29 luglio), Antonello Venditti (30 luglio), Russell Crowe & The Gentlemen Barbers (1° agosto), Wolfmother (4 agosto), Flogging Molly (7 agosto). Ad anticipare festival il grande evento Sunset in the Castle – Degustando il FVG di domenica 2 giugno. Star della 4° edizione al Castello di Susans sarà il fenomeno del sassofono mondiale Jimmy Sax, ad arricchire la serata anche il dj set di Tommy Vee.

Il 64° Festival di Majano è organizzato dalla Pro Majano, in collaborazione con Regione Friuli Venezia Giulia, PromoTurismoFVG, Comune di Majano, Associazione regionale tra le Pro Loco, Comunità Collinare del Friuli, Consorzio tra le Pro Loco della Comunità Collinare.