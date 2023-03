GIOBBE COVATTA a SEDEGLIANO e PREMARIACCO con SCOOP (DONNA SAPIENS)

Sedegliano – In Scoop, con il suo linguaggio irriverente e dissacratorio, Giobbe Covatta dimostrerà una tesi piuttosto semplice: la donna è superiore all’uomo. Donna sapiens è il sottotitolo del monologo che andrà in scena per due serate nel Circuito ERT. Il comico sarà ospite venerdì 10 marzo del Teatro Plinio Clabassi di Sedegliano e chiuderà la stagione 2022/2023 di TeatrOrsaria di Permariacco sabato 11 marzo. Entrambe le serate avranno inizio alle 20.45.

Scoop – scritto dallo stesso Covatta e da Paola Catella – per convalidare l’assunto iniziale spazia dalla storia alla sociologia, passando per la medicina. Non mancano interviste impossibili con personaggi importanti che supportano tale tesi: da Dio stesso, che svela gli esilaranti retroscena della creazione dell’uomo e della donna, ?no a un improbabile uomo del futuro che ci mette in guardia sui rischi di un mondo assoggettato all’arroganza maschile, passando per Nello, il povero membro maschile che chiede aiuto per le sue pessime condizioni di vita, schiavo dei ridicoli appetiti sessuali del suo padrone. Giobbe Covatta dimostra nel suo modo comico e surreale il proprio amore e rispetto per le donne, a cui dedica nel ?nale un poetico omaggio.

Gianni Covatta – in arte Giobbe – è comico e attore con esperienze di successo in televisione e al cinema. In Teatro esordisce nel 1991 al Teatro Ciak di Milano con Parabole Iperboli. Nel 1999 debutta con Dio li fa e poi li accoppa che sbanca i botteghini di tutta Italia tanto da portare l’anno successivo alla realizzazione di Dio li fa… Terzo millennio. Nella stagione 2001/02 interpreta con Emanuela Grimalda, per la regia di Marco Mattolini, la commedia Double Act: due atti a farsi male dell’autore australiano Barry Crayton. Nel 2003 porta in tour lo spettacolo Corsi e ricorsi, ma non arrivai e nel 2004/05 Melanina e Varechina, interamente dedicato al rapporto tra continente africano e mondo occidentale. Lavora con Enzo Iacchetti in Niente progetti per il futuro (2011) e Matti da slegare (2016), presentati anche nei Teatri del Circuito ERT.

Dal 1994 è testimonial dell’AMREF e si dedica concretamente a progetti umanitari di solidarietà e cooperazione internazionale.

Maggiori informazioni al sito www.ertfvg.it, prevendite e prenotazioni contattando il Teatro Clabassi di Sedegliano – il giorno prima dello spettacolo dalle 17 alle 19 e la sera dello spettacolo dalle 17.00 (0432 915047) – e la Biblioteca di Premariacco (0432 729405 | [email protected]). Per la data di Sedegliano è aperta anche la prevendita online su ertfvg.vivaticket.it.