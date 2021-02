Giochi online: oltre il 40% degli italiani usa videogiochi

Il mercato dei giochi online in Italia, così come nel mondo, continua a crescere a dismisura. Secondo delle statistiche recenti, è emerso che oltre il 40% degli italiani gioca ai videogiochi regolarmente o saltuariamente. Si tratta di circa 24 milioni di persone che interagiscono con questo settore.

Le tipologie di videogiochi più utilizzate sono tantissime, tuttavia, una buona parte del mercato è dominata dai multiplayer online, titoli che permettono di interagire con altri giocatori, apprezzati per l’estrema competitività offerta. Allo stesso modo, anche i giochi da casinò online attirano moltissimi utenti, soprattutto in una fascia di età più elevata.

Quali sono i tipi di giochi più usati in Italia

Abbiamo deciso di creare una lista dei giochi più utilizzati dagli italiani. Ecco quali sono:

Giochi da casinò. Questa categoria di giochi attira un gran numero di giocatori soprattutto di età compresa tra i 30 e i 50 anni. Tantissimi utenti sono interessati a giocare alla slot online Book of Ra, usare tavoli da Texas Hold’em e tanti altri titoli simili. In generale, si registra un utilizzo sia da parte del pubblico femminile che maschile. La modalità di accesso preferita è ancora il computer, tuttavia, l’avanzata di titoli compatibili con smartphone e tablet sta lentamente modificando le modalità di fruizione principali.

Giochi sparatutto. Gli utenti italiani più giovani preferiscono i giochi sparatutto. Titoli come Fortnite e PUGB vantano milioni di appassionati in Italia che si sfidano all’interno dei server dedicati. Il successo di questi giochi è dovuto principalmente alla possibilità di giocare in gruppo contro un ampio numero di giocatori, fino a 100 contemporaneamente su delle mappe enormi. Inoltre, esistono delle vere e proprie competizioni professionali con tanto di premi e coppe per i giocatori che si distinguono maggiormente nel mondo. Queste competizioni hanno raggiunto una fama tale che molti utenti si divertono a seguire le partite in streaming oltre che giocare.

Giochi sportivi. Lo sport ha una certa importanza in Italia e questo ha un effetto anche sui videogiochi utilizzati. I giochi dedicati al mondo dello sport, come FIFA o PES, vantano un numero di utenti di tutto rispetto. Per capire l’importanza di FIFA e PES sul mercato, basta pensare che la stessa Lega Serie A ha creato una competizione e-sport basata su queste piattaforme. Le squadre di calcio tradizionali ora assumono dei gamer con contratti simili a quelli dei giocatori normali per partecipare alla Serie A in formato e-sport. Tante emittenti televisive, tra cui la stessa Sky, trasmettono le partite ai videogiochi come se fossero dei match normali, a dimostrazione della sempre più rapida crescita di questo settore.

Il settore dei giochi online in Italia continua a crescere a dismisura. Attualmente, questo settore ha un valore di 1,8 miliardi di euro, tuttavia, si stima che entro il 2025 potrebbe raddoppiare. Questo spiega anche il motivo per cui sempre più società decidono di investire in questo mercato, tra cui anche colossi come Amazon e Facebook. Per gli utenti, una crescita del settore significa solamente maggiori titoli con cui divertirsi.