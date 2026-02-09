Giorgia a Palmanova venerdì 17 luglio 2026

Sulla scia del tour nei palazzetti attualmente in corso, con il quale sta macinando sold out in tutta la penisola, la meravigliosa Giorgia, voce fra le più amate della musica italiana di sempre, annuncia i concerti estivi della tournée dal titolo “G Summer”. Questo nuovo progetto live vedrà l’artista protagonista nei festival, nelle arene e in alcune delle più suggestive venue dell’estate, tra cui la splendida Piazza Grande della città patrimonio Unesco di Palmanova, per l’unico esclusivo concerto in Friuli Venezia Giulia in programma venerdì 17 luglio 2026.

I biglietti per il concerto, organizzato da Zenit Srl, in collaborazione con Regione Friuli Venezia Giulia, Città di Palmanova e PromoTurismoFVG, incluso nella rassegna “Estate di Stelle”, saranno in vendita sui circuiti Ticketone dalle 11.00 di martedì 10 febbraio. Tutte le info e i punti autorizzati su www.azalea.it.

“Si arricchisce ancora il calendario degli eventi musicali dell’estate a Palmanova. Un grande annuncio per una delle più grandi voci italiane. – ha commentato Giuseppe Tellini, sindaco di Palmanova – La meravigliosa voce di Giorgia saprà dialogare con la bellezza di Piazza Grande gremita per una serata speciale, una di quelle che, chi sarà presente, ricorderà per molto tempo. La Piazza di Palmanova farà da suggestivo scenario, accogliendo lei e gli altri artisti ospiti dell’Estate di Stelle”.

“G” è certificato disco d’oro. Dopo aver conquistato le classifiche debuttando al #1 degli album più venduti, l’ultimo disco di inediti di Giorgia conquista questo nuovo traguardo (dati Fimi-Niq). Un nuovo riconoscimento che va ad aggiungersi ai successi dell’ultimo anno, dal doppio platino per “La cura per me” che ha superato i 165 milioni di stream globali diventando il secondo singolo più venduto del 2025, agli oltre 100.000 biglietti venduti per i live, passando dalla conquista dei vertici di tutte le classifiche radio con i singoli estratti da “G”. Oltre al tour nei palasport che la vedrà protagonista a marzo, Giorgia sarà in concerto nel corso della prossima estate con “G – Summer”, 12 date in alcune delle più belle location estive tra cui due appuntamenti speciali all’Arena di Verona e alla Reggia di Caserta.

Giorgia, una delle voci più potenti e versatili della musica italiana, debutta nel 1994 con l’album “Giorgia”, che include il successo “E poi”. Nel 1995 vince il Festival di Sanremo con “Come saprei”, ottenendo anche il Premio della Critica. Da allora colleziona dischi di platino e hit indimenticabili come “Gocce di memoria”, “Girasole”, “Di sole e d’azzurro” e “Quando una stella muore”. Duetta con artisti internazionali come Pavarotti, Ray Charles e Alicia Keys. Nel 2018 omaggia Mina con l’album “Pop Heart”. Nel 2023 torna in gara a Sanremo con “Parole dette male” e pubblica l’album “Blu”. Con milioni di dischi venduti, è un’icona della musica italiana, amata per la sua tecnica impeccabile e il timbro unico. Nel 2024 debutta anche come conduttrice televisiva, guidando il talent show X Factor, dove mostra un nuovo lato della sua arte e della sua personalità. L’ultima apparizione al Festiva di Sanremo risale allo scorso anno con il brano “la cura per me”, certificato doppio disco di platino.

Fra i concerti già annunciati per la rassegna Estate di Stelle troviamo i live di Fiorella Mannoia (23 luglio) e Litfiba (11 agosto). Info e biglietti su www.azalea.it

