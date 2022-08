Giorgia Soleri, fidanzata del frontman dei Maneskin martedì 23 agosto ad Aquileia

Ci sarà anche il contributo di uno dei personaggi più in vista del momento, l’influencer, attivista, modella e poeta Giorgia Soleri, fidanzata del frontman dei Maneskin Damiano David e autrice del libro “La signorina Nessuno”, all’evento Yellow 4.0, organizzato per domani, martedì 23 agosto, nella cornice dell’Aquileia Young Festival (a partire dalle 20.30, in piazza Capitolo), dalla presidente dell’Associazione Salve Comunicazione, Sonia Manente, e finalizzato ad affrontare varie tematiche legate alla sfera giovanile e, in particolare, femminile. L’apporto di Soleri, finora mai intervenuta in Friuli Venezia Giulia, sarà imperniato sulle campagne di impegno sociale che l’hanno resa nota al grande pubblico e si inserirà in un palinsesto molto ricco: si avvicenderanno sul palco Natascia Arcifa, ambasciatrice dell’Anno Europeo della Gioventù, l’imprenditrice Francesca Bardelli, esponente della nuova generazione dei distillatori Nonino, Fabiana Bon, neo-presidente di Donne Impresa Confcommercio FVG e consigliera del Comitato Donne Impresa della Camera di Commercio di Pordenone e Udine – accompagnata da un referente del gruppo Giovani Imprenditori di Confcommercio -, Gianluca Pagliuca, esponente della Giunta dell’Associazione nazionale Giovani Consulenti del Lavoro, e Silvia Carabelli, presidente del Comitato vulvodinia e neuropatia del pudendo.

Il dialogo sarà inframmezzato da momenti di spettacolo, con la leggerezza degli intermezzi comici dell’artista Laura Formenti (“Stand up comedian”) e spazi musicali, affidati al talento del duo Eliana Cargnelutti & Marco Vendrame, “2PLAY Eliana e Marco”; attesa pure la musicista e poetessa Cristina Spadotto. Ci sarà inoltre un focus su alcune patologie femminili: su di esse richiamerà l’attenzione anche l’installazione “Giardino Verticale”, che fungerà da scenografia sul palco e che si compone di oltre un migliaio di rose gialle, provenienti da tutta Italia e assemblate per lanciare un forte messaggio di sensibilizzazione.

«Un evento nel segno dell’attenzione alla sfera giovanile, alla sostenibilità, al sociale: vogliamo lanciare un messaggio di forte positività, che faccia nel contempo capire come per perseguire gli obiettivi di cui sopra è necessaria un’azione determinata e continuativa, come quella che l’associazione da me presieduta porta avanti da 23 anni», dichiara la presidente di Salve Comunicazione, Sonia Manente, mentre il sindaco di Aquileia, Emanuele Zorino, commenta: «I giovani sono l’anima di un Festival dedicato alla musica e alla cultura, ma anche al volontariato, alla sostenibilità, allo sport e all’inclusione sociale. Fondamentale, nella costruzione della rassegna, è stato il coinvolgimento in gruppi di lavoro di ragazze e ragazzi di Aquileia e del Friuli Venezia Giulia, che, insieme, hanno progettato attività da cui sono emerse la loro creatività e la capacità di pianificazione: hanno saputo esprimere il proprio sentire nelle diverse forme artistiche, volendo così dare un’impronta e impressione di sé volta al presente e al futuro».

Foto: https://www.instagram.com/giorgiasoleri_/