Giornata del Ringraziamento: in Duomo sabato 16 novembre con Coldiretti

Coldiretti Udine celebra la settantaquattresima Giornata provinciale del Ringraziamento agricolo, l’evento di origini antiche riscoperto da Coldiretti a partire dal 1951 e dal 1974 inserito nel calendario liturgico nazionale. L’appuntamento è in programma sabato 16 novembre alle 19 nel Duomo di Udine. Dopo il ritrovo alle 18.30 dei mezzi agricoli, la Santa Messa sarà presieduta dall’arcivescovo, monsignor Riccardo Lamba, presenti il direttore regionale di Coldiretti Fvg Cesare Magalini, il presidente di Coldiretti Udine Cristiano Melchior e le responsabili di Giovani Impresa Udine Greta Minisini e di Donne Udine Elena Tavano. Seguirà un momento conviviale con il gruppo Tutela Antica Polenta di Fauglis.

Una celebrazione di grande rilievo in un 2024 in cui Coldiretti ha festeggiato i suoi ottant’anni. «Rivolgere lo sguardo a questi ottanta anni che ci separano dal 1944 – sono state le parole del presidente della Repubblica Sergio Mattarella – significa leggere la storia di un Paese che ha saputo modernizzarsi, crescere, consolidare la libertà dei propri cittadini, vivere in pace, realizzare importanti obiettivi che la Costituzione della Repubblica ci ha affidato. In questa storia, tra i protagonisti, troviamo la Coldiretti».

«Quella di sabato sarà un’occasione importante per guardare al futuro con speranza – dichiara il presidente della Coldiretti Udine Melchior –, nella consapevolezza del ruolo che l’agricoltura, attraverso il lavoro delle imprese, può svolgere per la ripresa del territorio in termini economici e occupazionali anche per le giovani generazioni». «Come ogni anno la Giornata del Ringraziamento servirà a sottolineare l’importanza di salvaguardare la terra – aggiunge il direttore regionale Magalini – e di valorizzarla nella maniera più rispettosa possibile, con innovazioni tecniche che aiutino la transizione ecologica, d’intesa con gli agricoltori».

Coldiretti Udine: Giornata del Ringraziamento in Duomo sabato 16 novembre

La messa sarà celebrata da monsignor Lamba