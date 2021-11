GIOVANI RAMARRI & RAMARRE: TRE VITTORIE E TANTI GOL

UNDER 19 femminile: Pordenone-Keralpen Belluno rinviata

UNDER 17: Milan-Pordenone 3-4 (Tamiozzo 2, Vaccher, Netto)

UNDER 17 femminile: VFC Venezia-Pordenone 0-20 (Guizzo 3, Volpatti 3, Termentini 3, Brigiotti 3, Poli 2, Marchesin 2, Pusiol 2, Lorenzini, autogol)

UNDER 16: Pordenone-Venezia 4-3 (Anzolin 2, Doratiotto, Gaspardo)

UNDER 15: Pordenone-Venezia 1-3 (Zanotelli)

UNDER 14: Pordenone-Cittadella 2-2 (Furlan 2)

I tabellini:

UNDER 17: Milan-Pordenone 3-4

GOL: pt 23’ Tamiozzo, 27’ Bartesaghi; st 6’ Eletu, 9’ Tamiozzo, 12’ Vaccher, 40’ Mangiameli, 48’ Netto.

MILAN: Torriani, Baricchio (Lionetti), Bartesaghi, Malaspina, Eletu, Fontana, Rossi (Benedetti), Zeroli (Tavernaro), Longhi (Nahrudnyy), Perrucci, Mangiameli. All. Lantignotti.

PORDENONE: Salviato, Berton, Fagherazzi (Corazza), C. Biscontin (Fernetti), Canaku, Gallo, Martini (Netto), Vaccher, Tamiozzo (Comuzzo), Pizzato (Secli), Okoro. All. Motta.

ARBITRO: Restaldo di Ivrea.

NOTE: espulso Torriani. Ammoniti Secli e Corazza.

UNDER 17 femminile: Vfc Venezia-Pordenone 0-20

GOL: 12? pt Guizzo, 16? Volpatti, 19? Termentini, 21? Brigiotti, 23? Poli, 24? Termentini, 26? Guizzo, 29? Volpatti, 35? Termentini, 38? Volpatti, 39? aut., 43? Guizzo; 6? st Poli, 9?, 20? Brigiotti, 23?, 30? Pusiol, 31? Lorenzini, 34?, 35? Marchesin.

VFC VENEZIA: Pozzati, Nacca, Gentil (Pedrali), Niero, Arcangeli, Favaro (Mescola), Balan (Rossato), Compagno, Agostini (Toniolo), Baldan, Cassetta. All. Pasqual.

PORDENONE: Buccino, Costantini, Poli (Lorenzini), Bertolini, Marchesin, Giorni, Guizzo (Alzetta), Zuccolin (Pusiol), Volpatti, Termentini (Battel), Brigiotti. All. Orlando.

ARBITRO: Fossen di Mestre.

NOTE: espulsa Arcangeli.

UNDER 16: Pordenone-Venezia 4-3

GOL: 14’ pt Anzolin; 6’ st Doratiotto, 8’, 12’ Angi, 18’ Anzolin, 25’ Cadau, 44’ Gaspardo.

PORDENONE: Giust, Reschiotto, Aggio, Pittonet, Gaspardo, Sufaj (Citron), Zaia (Mauro), Chiccaro (Pizzignacco), Doratiotto, Anzolin, Driussi (Qoshku). All. Susic.

VENEZIA: Berto, Marella (Di Virginio), Torrone, Zorzetto, Rioda, Meo, Mariano, Saramin (Angi), Rosa (Cadau), Ladisa (Vedovato), Zago (Cazacicov). All. Turato.

ARBITRO: Marin di Portogruaro.

NOTE: espulso Vedovato. Ammonito Pizzignacco.

UNDER 15: Pordenone-Venezia 1-3

GOL: 7’ pt Zanotelli, 15’ Biritwum, 19’ Gici; 13’ st Modesto.

PORDENONE: Vendruscolo, Bertolo (Ventoruzzo), Verre, Piaser, Ciancamerla, Tiozzo Bon (Zanatta), Paron (Perin), Ifefo (Del Piero), Zanotelli, Zanotel, Pirrone. All. Rispoli.

VENEZIA: Nicolè, Diana, Brugnoli, Nuvoli, Scarpa T., Mariutto, Biritwum (Perini), Celotto (Scarpa N.), Gici (Barbera), Senciuc, Modesto. All. Baccon.

ARBITRO: Garraoui di Pordenone.

NOTE: ammoniti Piaser, Bertolo e Diana.

UNDER 14: Pordenone-Cittadella 2-2

GOL: 5’ pt Furlan (rig.); 5’ st Rizzi, 18’ Furlan, 33’ Calderaro.

PORDENONE: La Rocca, Romanin, Maman (Bottos), Barattin (Naslouby), Casanova De Marco, De Paoli, Rossitto (Mior), Biasotto (Syla), Furlan, Turolo, Savorgnani. All. Geremia.

CITTADELLA: Sommacal, Miotto, Abalotti (Calderaro), Facci (Fabris), Bacchin (Dalla Libera), Ghidhaoui, Badon (Tessaro), Maglia, Soppelsa (Massaro), Tonini (Sgarbossa), Rizzi (Oliver). All. Checchini.

ARBITRO: Busulla di Pordenone.

NOTE: ammoniti Romanin, Barattin, Biasotto, Abalotti e Calderaro.