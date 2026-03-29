Giovanni Lindo Ferretti domenica 29 marzo al Teatro Nuovo Giovanni da Udine

Cantante, autore e scrittore, Giovanni Lindo Ferretti è una delle figure artistiche più influenti del panorama musicale nazionale. Dopo gli studi al Dams degli esordi e dopo aver lavorato cinque anni come operatore psichiatrico, decide di abbandonare l’Emilia e di viaggiare per l’Europa: a Berlino incontro Massimo Zamboni, con il quale nel 1982 fonda i CCCP Fedeli alla Linea. Il progetto traverserà l’Italia e le capitali della nuova Europa, per sciogliersi nel 1990, dopo i concerti di Mosca e Leningrado. Nel 1991 fonda i dischi del Mulo, etichetta discografica indipendente che dal 1994 confluisce nel Consorzio Produttori Indipendenti (CPI) e nel 1992, sempre con Zamboni, fonda il Consorzio Suonatori Indipendenti (CSI), di cui hanno fatto parte anche Gianni Maroccolo, Francesco Magnelli, Giorgio Canali e Ginevra Di Marco. Con questa formazione, che raggiungerà i vertici delle classifiche italiane, produrrà tre dischi in studio e cinque tra raccolte e dischi dal vivo. La sua carriera è poi proseguita con l’album solista Co.Dex, poi con il progetto PGR di cui è stato l’anima e nel 2011 con il tour A cuor contento, ultimo suo progetto da solo.

Dopo la reunion con i CCCP che li ha visti protagonisti a Berlino e sui principali palcoscenici italiani nelle estati del 2024 e del 2025 ed aspettando la reunion dei CSI, che li vedrà nuovamente assieme la prossima estate, Giovanni Lindo Ferretti sta calcando i palchi dei principali teatri italiani con “Percuotendo. In cadenza”, un concerto spettacolo che intreccia parole, canto e suono attorno ai suoi testi poetici e autobiografici. L’unico concerto in Friuli Venezia Giulia – organizzato da VignaPR e FVG Music Live, in collaborazione con Musiche Metropolitane – è fissato alle ore 21:00 di domenica 29 marzo 2026 al Teatro Nuovo Giovanni da Udine e segna l’atteso ritorno di Ferretti in regione a più di 10 anni dalla sua ultima apparizione. I biglietti sono ancora disponibili online su Ticketone.it, nei punti vendita autorizzati e alle biglietterie del Teatro Nuovo Giovanni da Udine.

Tra fede, appartenenza e ritorno alle origini, Ferretti racconta i giorni, i mesi, gli anni trascorsi tra lo spazio pubblico dei palchi e la dimensione intima del suo vivere sui monti. Le canzoni, reinterpretate e riarrangiate per percussioni e corde, tra ritmo e melodia, disegnano con cadenza il cerchio di una storia “privata”, trasformando la narrazione personale in un’esperienza condivisa.

Sul palco, affianco a Ferretti, Simone Beneventi (percussioni) e Luca Alfonso Rossi (corde), imprescindibili creatori di una trama sonora che nutre, sostiene e a volte sovrasta il racconto.

«La Lettura diventa poesia che diventa canzone per aprire alla musica che cresce fino a tornare poesia e poi … si ricomincia – afferma Giovanni Lindo Ferretti».

GIOVANNI LINDO FERRETTI

Percuotendo. In cadenza

DOMENICA 29 MARZO 2026, ore 21:00

UDINE, Teatro Nuovo Giovanni da Udine

Prezzi dei biglietti:

Platea gold € 55,00 + dp

Platea numerata € 50,00 + dp

Prima galleria € 46,00 + dp

Seconda galleria € 40,00 + dp

Terza galleria € 34,00 + dp

I biglietti sono ancora disponibili online su Ticketone.it, nei punti vendita autorizzati e alle biglietterie del Teatro Nuovo Giovanni da Udine