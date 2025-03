Giulia Blasi venerdì 21 marzo a San Vito al Tagliamento con “Cose mai successe

L’Arci Cral di San Vito al Tagliamento ospiterà, venerdì 21 marzo alle ore 19:30, la presentazione di Cose mai successe, l’ultimo romanzo di Giulia Blasi, scrittrice e voce di riferimento nel dibattito culturale su questioni di genere e trasformazione sociale. L’evento sarà un’occasione per approfondire i temi del libro ma anche in generale per parlare di diritti e pari opportunità, dialogando con l’autrice e Odette Copat. L’evento è organizzato in collaborazione con il Comune di San Vito al Tagliamento e l’ingresso è gratuito.

Giulia Blasi è autrice di saggi e romanzi che affrontano il cambiamento e le sue sfide, dando spazio alle voci che spesso restano inascoltate. Con uno stile diretto e incisivo, ha raccontato il ruolo delle nuove generazioni nella costruzione di un mondo più equo e consapevole, come nei suoi libri Manuale per ragazze rivoluzionarie e Rivoluzione Z.

Nel suo nuovo romanzo Cose mai successe, pubblicato da Rizzoli, Blasi torna alla narrativa per esplorare il tema della memoria e del non detto. Ambientato in un paese friulano negli anni ’80, il libro segue la storia di un gruppo di amiche la cui vita viene sconvolta dalla scomparsa di Luana, la più ribelle del gruppo. Un racconto che interroga il confine tra verità e rimozione, tra ciò che viene ricordato e ciò che si sceglie di dimenticare.

L’incontro con Giulia Blasi si inserisce nella programmazione culturale dell’Arci Cral, che chiuderà il mese di marzo con un altro importante evento: sabato 29 marzo alle ore 21:30, Gian Maria Accusani, leader di Prozac+ e Sick Tamburo, porterà sul palco Da grande faccio il musicista, un viaggio tra parole e musica attraverso la sua carriera.