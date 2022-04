GLI IDOLI DELLE DONNE (2022): Trailer ITA della commedia con Lillo e Greg

Cosa succede quando un gigolò avvenente e sexy si sottopone a una plastica che gli stravolge i connotati facendolo risvegliare con un viso e un corpo completamente diversi, diversamente belli… (quelli di Lillo)?

Per scoprirlo guarda il Trailer della commedia “Gli idoli delle donne”

Diretto da: Lillo e Greg ed Eros Puglielli

Cast: Lillo e Greg, Ilaria Spada, Francesco Arca, Maryna, Daniela Piperno, Simone Colombari, Jonathan Guerrero, Valerio Lundini, Marco Marzocca e con Corrado Guzzanti.

#GliIdoliDelleDonne in uscita in tutti i cinema italiani dal 14 aprile 2022.

Distribuito da Vision Distribution

Filippo è il gigolò più avvenente e desiderato in circolazione. Non spicca per intelligenza e acume, anzi, ma è incredibilmente sexy. Peccato però che a causa di un incidente Filippo debba sottoporsi a una plastica che gli stravolge i connotati facendolo risvegliare con un viso e un corpo completamente diversi, diversamente belli… (quelli di Lillo).

Disperato e sempre meno richiesto, il nuovo Filippo si rivolge all’unica persona in grado di insegnargli a soddisfare le donne puntando sulla sensualità e la dialettica piuttosto che sul corpo: Max, il più grande e ambito gigolò di sempre, ritiratosi misteriosamente dal giro. Nonostante il training con Max, Filippo continua a perdere clienti. Un giorno però, per un oscuro motivo, una giovane e bella colombiana di nome Juanita decide di avvalersi delle prestazioni di Filippo. Peccato che Juanita sia figlia di una coppia di pericolosissimi narcotrafficanti: Joaquim e Maria. I guai per Filippo e Max sono appena iniziati…

