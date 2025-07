Gli Oblivion al Teatro Nuovo di Udine giovedì 31 luglio

Dopo il concerto del Paolo Conte Original Ensemble e gli spettacoli fra teatro danza e circo dei Kataklò e della compagnia Circoncentrique, la rassegna estiva del Teatro Nuovo Giovanni da Udine chiude all’insegna della comicità e di tanta, tantissima musica targate Oblivion. Giovedì 31 luglio alle ore 21.00 sarà infatti di scena Oblivion Collection, la playlist di Alta Rotazione del mitico gruppo formato da Graziana Borciani, Davide Calabrese, Francesca Folloni, Lorenzo Scuda e Fabio Vagnarelli.

Cinque voci e una chitarra, il trionfo della parodia, i pezzi più divertenti della collezione Oblivion racchiusi in 90 minuti: Oblivion Collection è un racconto fatto di canzoni sì, ma di canzoni degli altri. A metà tra un concerto e una chiacchierata, gli Oblivion diventeranno i cinque de I Promessi Sposi in 10 minuti, i cinque gradi di separazione tra i Queen e Gianni Morandi, i cinque delle parodie sanremesi. Dai palcoscenici di tutta Italia al web, dalla tv di Zelig a quella di Only Fun, fino a qui, gli Oblivion giocano con la musica e il teatro tra nostalgia e modernità, tra giocoleria e cabaret, tra intrattenimento leggero e satira di costume.

Gli Oblivion si incontrano nel 2003 a Bologna. Trascorrono anni intensi spesi nel teatro di rivista e nei musical, poi nel 2009 diventano notissimi al grande pubblico grazie al loro video su YouTube I Promessi Sposi in 10 minuti, micro-musical visto ed emulato da milioni di utenti. Da quel momento iniziano lunghi tour teatrali con gli spettacoli: Oblivion Show e Oblivion Show 2.0. Il Sussidiario (2011), regia di Gioele Dix; Othello, la H è muta con la consulenza registica di Giorgio Gallione (2013); Oblivion.zip (2014); The Human Jukebox, con la consulenza registica di Giorgio Gallione (2015); La Bibbia riveduta e scorretta (2018), Oblivion Rhapsody (2021) e Tuttorial (2023) regia di Giorgio Gallione. Gli Oblivion affiancano alla loro attività teatrale e sul web – dove pubblicano a ritmo costante i loro celebri mashup e parodie – la presenza in trasmissioni tv e radio, dove si esibiscono con i loro must.

Info e biglietteria

Nel mese di luglio la biglietteria del Teatro osserverà i seguenti orari: da martedì a giovedì, dalle ore 16.00 alle 19.00. Nei giorni degli spettacoli di Teatro Estate 2025: dalle ore 16.00 fino all’inizio dello spettacolo.

Biglietteria online sempre attiva su www.teatroudine.it e www.vivaticket.it

Teatro Nuovo Giovanni da Udine

giovedì 31 luglio 2025 – ore 21.00

OBLIVION

Oblivion Collection

con Graziana Borciani, Davide Calabrese, Francesca Folloni,

Lorenzo Scuda, Fabio Vagnarelli

produzione Agidi

Foto: Laila Pozzo