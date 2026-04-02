GLORIA – IL MUSICAL dal 5 a 7 febbraio 2027 al Politeama Rossetti di Trieste

Arriva da ottobre nei teatri italiani GLORIA – IL MUSICAL, il primo musical che celebra l’iconico repertorio di uno degli artisti italiani più conosciuti e amati al mondo, UMBERTO TOZZI, che ne firma anche la direzione musicale!

Il musical toccherà le principali città del nostro Paese, partendo dal 23 ottobre al 1° novembre dal Teatro Arcimboldi di Milano, per poi arrivare dal 17 dicembre al 10 gennaio all’Auditorium della Conciliazione di Roma, dal 22 al 24 gennaio al Teatro Europauditorium di Bologna, dal 5 al 7 febbraio al Politeama Rossetti di Trieste e il 27 e il 28 febbraio al Teatro Team di Bari, con nuove date in arrivo in tutta Italia.

Biglietti in prevendita, per info: https://gloriailmusical.it/biglietti/.

Fino al 31 marzo è attiva una riduzione di prezzo su tutte le tipologie di biglietto.

“GLORIA”, hit senza tempo né confini di Umberto Tozzi, prende vita e diventa protagonista di un musical che calcherà, a partire da ottobre 2026, i palchi dei principali teatri italiani.

Una prima volta importante che arriva dopo 50 anni di una carriera costellata di successi in Italia e nel mondo – più di 80 milioni di dischi venduti, oltre 2000 concerti e più di 300 brani incisi – e una collezione unica di premi e riconoscimenti che hanno attraversato continenti e culture: vincitore di un Golden Globe, nominato ai Grammy Awards, vincitore al Festival di Sanremo e due volte al Festivalbar.

“Gloria”, fin dalla sua pubblicazione nel 1979, è tra i brani dell’artista che hanno incantato e fatto cantare a squarciagola più generazioni, scalando anche le classifiche britanniche e statunitensi nella versione di Laura Branigan. A ulteriore testimonianza della forza di questa hit la moltitudine di cult cinematografici e di serie tv di successo in cui è stata scelta come colonna sonora: da capolavori del grande schermo, come “Flashdance” di Adrian Lyne e “The Wolf of Wall Street” di Martin Scorsese, ai recenti e seguitissimi serial “Glee” e “La Casa di Carta”.

È da questa avventura artistica unica e straordinaria che nasce l’idea e la storia di “GLORIA – IL MUSICAL”.

Gloria è una giovane donna talentuosa e determinata con un grande sogno: diventare una cantante. Attraverso amori, contrasti, cadute e rinascite, con la sua passione e la sua tenacia vivrà un percorso umano e artistico sulle note delle canzoni che appartengono alla memoria collettiva del nostro Paese e non solo.

Questa commedia vuole trasportare il pubblico in una storia all’insegna di emozioni e divertimento, cuore e anima.

Umberto Tozzi è attualmente impegnato nelle audizioni per il cast del musical: sono in corso le selezioni per i ruoli dei co-protagonisti e dell’ensemble.

MIMIT – Ministero delle Imprese e del Made in Italy:

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy supporta e sostiene le imprese tutelando la qualità, l’innovazione e l’eccellenza del Made in Italy.

“Gloria – Il Musical” ha ricevuto il Patrocinio dal Ministero, per l’evento di presentazione alla stampa lo scorso 11 dicembre 2025 e verrà inserito nel grande evento della Giornata Nazionale del Made in Italy 2026. “Gloria – Il Musical” vuole essere una produzione Made in Italy che sovverte le più tradizionali regole del mercato del musical di importazione e, anzi, guarda al futuro con i presupposti di uno spettacolo da esportare nel mondo.

“GLORIA – IL MUSICAL”

Musiche e Direzione Musicale di Umberto Tozzi.

Scritto e diretto da Andrea Maia, Toni Fornari e co-scritto con Vincenzo Sinopoli.

“Gloria – Il Musical” è prodotto da GoldenStar AM s.r.l di Andrea Maia e Vincenzo Sinopoli.

Partner Momy Records, Sugar Music Publishing, Concerto srl ed Enpi Entertainment.