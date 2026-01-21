GOGOL BORDELLO 11 agosto 2026 al Castello di San Giusto a Trieste

Sono una delle band più travolgenti e acclamate della scena gipsy punk, i GOGOL BORDELLO con la loro inconfondibile cifra musicale, ovvero una patchanka di suoni che partono dalle melodie zigane e gitane dell’est Europa, mescolandosi al punk e al rock, arricchiti da una strumentazione fragorosa e impreziosita dal vivo dalla presenza scenica del leader Eugene Hütz e dei suoi compagni, che sbalordisce anche i più disinteressati. Attivi dal 1999, in poco più di 25 anni di carriera, la band ha fatto migliaia di concerti in ogni parte del pianeta, collaborando anche con grandi artisti, tra cui Madonna e Goran Bregovic, che li hanno consacrati come una delle più potenti e affidabili macchine da concerto della scena live internazionale.

Dopo il successo ottenuti negli ultimi anni, i GOGOL BORDELLO annunciano l’uscita del nuovo album “We Mean It, Man!” il prossimo 13 febbraio e annunciano il nuovo tour europeo, che farà tappa anche in Italia per un’unica data: l’11 agosto 2026 saranno i protagonisti al Castello di San Giusto a Trieste della rassegna “Hot in the City”, con un concerto imperdibile organizzato da VignaPR e Good Vibrations Entertainment, in collaborazione con Hub Music Factory e FVG Music Live. La nuova data rappresenta un momento particolarmente significativo, segna il ritorno della band a Trieste dopo 14 anni, dopo l’indimenticabile performance al festival balcanico Gu?a sul Carso, un live rimasto impresso nella memoria del pubblico e pronto finalmente a rivivere la carica adrenalinica che li ha resi una forza della natura dal vivo.

I biglietti saranno in vendita a partire dalle ore 10:00 di giovedì 22 gennaio online su Eilo.it, Ticketone.it, Ticketmaster.it, sul circuito internazionale Eventim.si, al Ticketpoint di Trieste e in tutti i punti vendita autorizzati.

Il nuovo album We Mean It, Man!, in uscita il prossimo 13 febbraio, èun esplosivo incontro tra gipsy punk e hardcore. Il frontman Eugene Hütz afferma: “I Gogol Bordello sono sempre stati aperti alle contaminazioni. E We Mean It, Man! riunisce tutte le nostre ispirazioni originali più di qualsiasi altro lavoro: punk, musica gitana, hardcore e techno. Ho concepito questo album come una collaborazione con uno dei miei produttori preferiti di sempre, Nick Launay, che ha avuto un ruolo fondamentale nello sviluppo del post-punk come genere. In termini di collage multimediale portato all’essenza, questo è il miglior Frankenstein che abbiamo realizzato dai tempi di Gypsy Punks. Questa è la nostra vendetta groove post-punk”.

GOGOL BORDELLO

MARTEDÌ 11 AGOSTO 2026 (inizio ore 21:00)

TRIESTE, CASTELLO DI SAN GIUSTO

Ingresso unico € 34,00 + dp

