Goran Bregovi? al Rossetti di Trieste. 20 aprile 2026
Goran Bregovi? al Rossetti di Trieste. 20 aprile 2026

Icona della musica balcanica in tutto il mondo, compositore visionario, sperimentatore e narratore di popoli, Goran Bregovi? continua a unire i linguaggi del mondo in un’unica, travolgente sinfonia di fiati, percussioni e voci bulgare. A riconferma di tutto ciò, un nuovo annuncio speciale: il 23 ottobre riceverà il Premio Tenco alla carriera, uno dei più prestigiosi e autorevoli riconoscimenti che celebra il suo straordinario contributo alla musica d’autore e la capacità di costruire ponti sonori tra culture, lingue e popoli.

Bregovi? annuncia inoltre il ritorno in Italia nella primavera 2026 con la sua inconfondibile Wedding and Funeral Band, per una nuova serie di date – prodotte da IMARTS – nei principali teatri nazionali all’insegna della sua inesauribile energia musicale. Ogni suo concerto è un rito collettivo, dove l’energia contagiosa dei musicisti si fonde con il calore del pubblico, trasformando i teatri in una grande festa sonora.

A sette anni di distanza dal suo ultimo concerto al Politeama Rossetti, Goran Bregovi? ritorna il 20 aprile 2026 su quel palco a Trieste, città che ama e frequenta sin da ragazzo e che lo ha sempre accolto con il tutto esaurito. I biglietti per il concerto – organizzato da VignaPR e FVG Music Live in collaborazione con il Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia – sono in vendita online su Ticketone.it, Vivaticket.it, sul circuito internazionale Eventim.si, nei punti vendita autorizzati e alle biglietterie del teatro.

Sul palco, Bregovi? e la sua band porteranno tutta la potenza del loro celebre “turbo folk”, un’esplosiva fusione di sonorità balcaniche, polifonie sacre, folklore slavo e pulsazioni rock. In scaletta, i brani più amati del suo repertorio – da quelli che lo hanno reso una leggenda fino alle composizioni più recenti – per uno spettacolo che è un viaggio musicale senza confini. La Wedding and Funeral Band, con il suo ensemble di fiati, percussioni e voci bulgare, trasformerà ogni concerto in un’esperienza unica e coinvolgente, dove la musica diventa linguaggio universale di energia, emozione e condivisione.

GORAN BREGOVIC

LUNEDÌ 20 APRILE 2026, ore 21:00

TRIESTE, POLITEAMA ROSSETTI

Prezzi biglietti:

Premium Seat                      € 65,00 + dp

Platea gold                           € 60,00 + dp

Platea silver                         € 55,00 + dp

Platea smart                         € 52,00 + dp

Galleria gold                         € 50,00 + dp

Galleria silver                       € 46,00 + dp

Galleria smart                      € 43,00 + dp

Economy I                             € 39,00 + dp

Economy II                            € 30,00 + dp

I biglietti per la nuova data sono già in vendita online su Ticketone.it, Vivaticket.it, nei punti vendita autorizzati, alle biglietterie del Politeama Rossetti e sul circuito internazionale Eventim.si

