Gorillaz a Trieste sabato 25 luglio 2026

In attesa del nuovo album The Mountain, i Gorillaz annunciano il ritorno sul palco con The Mountain Tour che farà tappa anche a Trieste, sabato 25 luglio 2026 in Piazza Unità d’Italia, con uno show imperdibile per festeggiare i 25 anni di carriera di una delle band più iconiche e influenti della scena musicale.

Pionieri del concetto di band virtuale, nati dalla mente visionaria di Damon Albarn e dall’estro grafico di Jamie Hewlett, hanno ridefinito i confini tra musica, arte e animazione, dando vita a un universo narrativo unico nel panorama musicale. Sul palco, a prendere vita saranno come sempre 2D (voce), Murdoc Niccals (basso), Russel Hobbs (batteria) e Noodle (chitarrista giapponese).

Il concerto dei Gorillaz arriva a quattro anni dall’ultima apparizione italiana del gruppo e anticipa l’uscita dell’attesissimo nuovo album, The Mountain, in arrivo a marzo 2026. Un primo assaggio del disco è già disponibile con il singolo The Happy Dictator, che ha riacceso l’entusiasmo dei fan in tutto il mondo.

Lo show in programma a Trieste – promosso dalla Regione Friuli Venezia Giulia attraverso PromoTurismoFVG, in collaborazione con il Comune di Trieste, FVG Music Live, VignaPR e Live Nation Italia – si preannuncia come un evento unico, tra visual spettacolari, atmosfere immersive e una scaletta che abbraccia l’intera carriera della band.

I biglietti saranno in vendita dalle ore 11:00 di venerdì 10 ottobre sui circuiti ufficiali (Ticketmaster.it, Ticketone.it, Eilo.it, Vivaticket.it e i circuiti internazionale Eventim.si e OeTicket.com).

“L’arrivo dei Gorillaz in Friuli Venezia Giulia nel 2026 rappresenta un’occasione straordinaria non solo dal punto di vista musicale, ma anche per la promozione turistica del nostro territorio, afferma il governatore FVG, Massimiliano Fedriga. I grandi concerti internazionali sono una leva potente per attrarre visitatori, valorizzare le nostre eccellenze e far conoscere il Friuli Venezia Giulia a un pubblico ampio e diversificato. La capacità dei Gorillaz – conclude Fedriga – di unire più generazioni attraverso una contaminazione di generi e stili diversi li rende un punto di riferimento culturale e musicale, perfettamente in linea con l’identità di una regione che punta sull’apertura, la qualità e l’innovazione. Il concerto fa parte della rassegna Go to Pordenone & friends, programma che unisce Nova Gorica – Gorizia 2025, capitale europea della cultura a Pordenone, capitale italiana della cultura 2027.”

“Siamo davvero entusiasti di ospitare il concerto di una band di fama mondiale come i Gorillaz nella nostra splendida Piazza Unità d’Italia, aggiungono il Sindaco Roberto Di Piazza e Giorgio Rossi, Assessore alle Politiche della Cultura e del Turismo. Questo grande evento sarà una nuova importante occasione per dare visibilità internazionale alla nostra città. Negli ultimi tre anni, i grandi concerti si sono dimostrati una straordinaria opportunità per Trieste, portando benefici economici, culturali e turistici. Continuiamo su questa strada, convinti che la musica e la cultura siano volano di crescita e promozione per tutto il territorio.”

GORILLAZ

Creati dal musicista Damon Albarn e dall’artista Jamie Hewlett, i Gorillaz sono composti dal cantante 2D, dal bassista Murdoc Niccals, dal batterista Russel Hobbs e dal prodigio giapponese della chitarra Noodle. La band virtuale, vincitrice di BRIT e Grammy, si è formata in seguito a una serie di imprevisti, incontri e pura fortuna, per rivoluzionare un mondo pre-digitale con la sua storia colorata e le sue rivoluzionarie modalità virtuali. Con sede ai Kong Studios, i Gorillaz si sono stabiliti in una vita di innovazione musicale con un roster di collaboratori incredibilmente entusiasmante, un elenco che include leggende della musica, geni e future star da Elton John a Little Simz, da MF Doom a Jean-Michel Jarre, da Grace Jones a slowthai, da Kali Uchis a Sidiki Diabaté, e molti altri.

Con otto album all’attivo, Gorillaz (2001), Demon Days (2005), Plastic Beach (2010), The Fall (2011), Humanz (2017), The Now Now (2018), Song Machine: Season One – Strange Timez (2020) e Cracker Island (2023), i Gorillaz sono un fenomeno davvero globale, che ha raggiunto il successo in modi completamente nuovi e unici, girando il mondo da San Diego alla Siria, da Montevideo a Manchester e vincendo numerosi premi, tra cui l’ambito Jim Henson Creativity Honor.

La recente, acclamata serie di concerti londinesi della band per celebrare i 25 anni dei Gorillaz ha visto il Guardian dichiarare: “La cartoon band di Damon Albarn e Jamie Hewlett è ancora avvincente e attuale”, l’Evening Standard di Londra ha aggiunto “Albarn e Hewlett sono ancora legioni avanti al gruppo”, e il titolo dell’Observer ha proclamato “I Gorillaz stupiscono in uno spettacolo costellato di star con immagini lussureggianti e musica senza confini”.