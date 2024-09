Gorizia Cosplay: 7-8 settembre

La magia del Cosplay in un coloratissimo villaggio, nel cuore del centro città, dedicato anche ai fumetti, ai giochi di ruolo e ai videogiochi.



E la Sala espositiva dell’Auditorium della Cultura Goriziana, in via Roma, trasformata nel “tempio” del retrogaming, con i videogames che hanno fatto la storia, dai cabinati delle sale giochi alle consolle degli anni Ottanta e Novanta. Questi gli ingredienti di Let’s Go! Cosplay & Fun”, che torna a Gorizia sabato 7 e domenica 8 settembrecon tante iniziative, nell’area compresa tra via Roma e piazza Vittoria, dove saranno allestiti i padiglioni tematici che per tutta la giornata di domenica 8 settembre animeranno uno dei luoghi simbolo del capoluogo isontino. La due giorni è gratuita e aperta alla partecipazione a tutti, ed è promossa dal Servizio Politiche Giovanili del Comune di Gorizia in sinergia con GECT GO, con il sostegno della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. Partners ulteriori l’Associazione Forgotten Heroes, Aps Fvg Brick Team e La Collina Cooperativa Sociale. «Sarà un’edizione extra-large, un vero e proprio festival strutturato che farà per un giorno di Gorizia la capitale nazionale del Cosplay – spiega Chiara Gatta, vicesindaco di Gorizia con delega alle Politiche giovanili,-. Avremo ospiti prestigiosi, eventi musicali e momenti dedicati a laboratori e giochi, che favoriranno anche l’aggregazione e l’incontro tra generazioni».

Sabato 7 settembre si parte con un ciclo di incontri e conferenze negli spazi della Sala Dora Bassi (via Garibaldi 7). Dalle 15 si parlerà dell’Intelligenza Artificiale per la creazione di contenuti e dell’Evoluzione del Gioco di Ruolo, del celebre videogame “Dungeons & Dragons” e del Gioco di Ruolo e da tavolo come strumento educativo e formativo. Gli interventi saranno trasmessi in diretta streaming sul canale instagram del Punto Giovani di Gorizia.

Domenica 8 settembre l’evento entrerà nel vivo dalle 10 in Piazza Vittoria, dove quattro tensostrutture accoglieranno il pubblico fra la mostra mercato, l’area interviste, lo spazio creatività e giochi, e l’area dedicata all’intrattenimento, che ospiterà il palco sul quale si alterneranno gli ospiti e alle 16.45 l’attesa Gara Cosplay, presentata da Andrea Achino e Loredana Barile, direzione artistica a cura di Bazinga Eventi Aps. Le iscrizioni al concorso saranno operative dalle 14 alle 15.30, prima della gara vera e propria. All’esterno, intanto, sarà grande l’attesa per l’arrivo del team dei Ghostbusters, con animazioni e laboratori a tema Acchiappafantasmi.

Dalle 10 il laboratorio di Simone Arena, illustratore e colorista freelance, che ha all’attivo collaborazioni importanti con fumetti e parchi tematici. Sue anche le card dei mitici “Sgorbions”. Alle 10.30 spazio al secondo laboratorio, quello di Francesco Barbieri (“Come completare un’illustrazione)”. Illustratore, fumettista e character designer attivo da 25 anni nel campo dell’editoria e dell’animazione, Barbieri collabora con diversi editori italiani e d’oltreoceano. Per la Warner Bros disegna fumetti distribuiti in vari paesi, illustra libri per diversi editori italiani su licenza Warner e realizza character design per serie animate. Oltre ai classici Looney Tunes muove i personaggi dell’universo Hanna & Barbera e DC comics. Disegna per Panini, Disney Italia, Marvel Italia e Topolino. Collabora anche con le edizioni Piemme alla realizzazione di alcuni libri di Geronimo Stilton. Sarà protagonista alle 11.30 di un firmacopie e, alle 15.30, di un’intervista sul palco principale della manifestazione.

Alle 14.30 salirà sul palco dell’area intrattenimento Misha, che proporrà le cover delle sigle dei cartoni animati che hanno appassionato tre generazioni e, a seguire, si esibiranno gli allievi della scuola di ballo Movartex, con coreografie ispirate al mondo del cosplay. Ancora musica alle 16.30, con l’esibizione di Francesca Lorenzon, tra le più accreditate sosia di Lady Gaga. La Sala Mostre dell’Auditorium di via Roma ospiterà al piano terra tornei di giochi di ruolo, ma anche le mitiche consolle (dal Nintendo alla Playstation) e i cabinati arcade originali degli anni Ottanta, Novanta e Duemila, portati a Gorizia grazie alla collaborazione con le associazioni Coinup Project e con Retrogaming Associazione Culturale – 12 Bit. Al primo piano dell’Auditorium spazio alla fantasia del mondo Lego.Il partner Aps Fvg Brick Team si occuperà dell’esposizione di Lego, dal fascino senza età per grandi e piccini.

L’area interviste vedrà il partner La Collina Cooperativa Sociale occuparsi del “Microfono Aperto”, la postazione curata da Radio Fragola in cui verranno fatte delle interviste agli ospiti e ai partecipanti alla manifestazione.

L’area creativa/giochi, dove si potranno trovare anche gli scacchi, vedrà la possibilità di cimentarsi con il Monopoly edizione speciale Friuli Venezia Giulia, offerto da Promoturismo Fvg. Le diverse attività saranno coordinate dal partner Forgotten Heroes in collaborazione con il Punto Giovani.