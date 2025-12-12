Gorizia Live – Il Concerto. 12-13 dicembre

È un cast stellare quello che si esibirà in Gorizia Live – Il Concerto, il doppio appuntamento in piazza Vittoria con RTL 102.5, radio più ascoltata in Italia, come media partner. Venerdì 12 dicembre i protagonisti saranno Benji & Fede e Francesco Gabbani, mentre sabato 13 dicembre si avvicenderanno Gabry Ponte, J-Ax, Rocco Hunt, Sarah Toscano, Mr Rain, Marvin And Andrea Prezioso e Francesco Renga, con uno spettacolo di 750 droni nel cielo sopra il Castello come gran finale. Le due serate, intese come una festa per GO! 2025, sono produzioni FMedia srl Società Benefit e sono organizzate dal Comune con il contributo del Ministero della Cultura e della Regione.

L’ingresso sarà in entrambi i casi gratuito, senza necessità di prenotazione. Piazza Vittoria sarà accessibile soltanto attraverso quattro varchi pedonali presidiati, situati prima degli accessi di via Rastello, via Roma, via Oberdan e via Carducci. Come di consueto, non sarà consentito portare nell’area del concerto bottiglie di vetro, lattine, bombolette spray, bottigliette con il tappo, ecc.

Venerdì 12 dicembre

Gorizia Live – Il Concerto Parte prima avrà inizio alle 21, con la conduzione di Linda Fiore. Benji & Fede, ovvero Benjamin Mascolo e Federico Rossi, proporranno alcuni dei loro brani più famosi, tra cui “Dove & Quando”, canzone dell’estate 2019 al numero uno della classifica ufficiale Fimi/Gfk, e alcuni dei pezzi più recenti, come “Caro Amico”, brano che ha segnato il loro nuovo percorso musicale. Francesco Gabbani arriva in piazza Vittoria per un live imperdibile, accompagnato dalla sua band. Sul palco ripercorrerà i momenti più importanti del suo percorso artistico, dai successi sanremesi ai brani che hanno fatto ballare e emozionare il pubblico, come “Occidentali’s Karma”, “Viceversa”, “Spazio tempo” e “Viva la Vita”, tratto dal suo ultimo disco. Oltre all’attività musicale, Gabbani è attualmente impegnato nel ruolo di giudice della nuova stagione di X Factor.

Sabato 13 dicembre

Lo spettacolo di sabato 13 dicembre sarà trasmesso in diretta in radiovisione su RTL 102.5 (canale 36 del digitale terrestre e 736 di Sky), permettendo così al pubblico di seguirlo in radio, radiovisione e in streaming sulla piattaforma RTL 102.5 Play. Diventa ancora più trasversale il programma della serata del 13, in cui si spazierà quindi dalla musica dance al rap fino al pop. La serata, che inizierà alle 20.30, avrà come gran finale lo spettacolo di ben 750 droni della ditta Drone Show Italy. Nel cielo sopra al Castello prenderà vita una suggestiva serie di immagini dedicate alla cultura, in tutte le sue sfaccettature, e a Nova Gorica Gorizia Capitale europea della cultura.

Fresco del tour “Angelo-Venti”, con cui ha celebrato i 20 anni della sua “Angelo”, l’iconico brano con cui nel 2005 vinse il Festival di Sanremo, Francesco Renga porterà a Gorizia alcuni dei suoi più grandi successi, spaziando tra brani come “Ci sarai”, “Il mio giorno più bello nel mondo” e “La tua bellezza”. Si susseguiranno sul palco Marvin e Andrea Prezioso, grandi protagonisti della scena dance con brani come “Tell me why” e “Voglio vederti danzare”, che faranno scatenare il pubblico “Come negli anni ’90”, titolo della loro nuova hit, la nuova stella del pop italiano Sarah Toscano, che si è fatta conoscere dal grande pubblico vincendo Amici 23, il talent show di Maria De Filippi, e il cui nuovo singolo “Maledetto ti amo” contenuto nell’album “Met Gala” è in rotazione nelle radio da pochi giorni, Rocco Hunt, con il suo stile da “poeta urbano”, capace di unire il racconto della periferia a sonorità coinvolgenti e di successo internazionale, attualmente impegnato anche come giudice di The Voice Of Italy su Rai1, Gabry Ponte, il deejay-producer italiano più ascoltato al mondo, che trasformerà piazza Vittoria in un enorme dancefloor con le sue hit, tra cui l’inconfondibile “Tutta l’Italia”, diventata sigla del Festival di Sanremo, un assaggio dello show “San Siro Dance 2026” che lo aspetta il prossimo 27 giugno allo stadio di Milano, Mr Rain, artista dalla grande sensibilità, capace con i suoi brani come “Supereroi” di unire la forza delle parole alla delicatezza delle emozioni, di cui è uscito da poche settimane il singolo ”Effetto Michelangelo”, e J-Ax, rapper e cantante, fondatore degli Articolo 31, amato per la schiettezza delle sue canzoni.

Il warm up di apertura del concerto, dalle 20.30 alle 21.30, sarà realizzato da Karmine Emme Dj e Igor Pezzi. Direttamente da RTL 102.5 arriveranno anche i due spumeggianti conduttori della serata, ovvero Vanessa Grey e Diego Zappone.