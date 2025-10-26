Gorizia: nuova vita per 2 cabine telefoniche

Raccontare ai più giovani la storia del telefono, valorizzando delle vere e proprie icone che hanno fatto parte della storia italiana, ovvero le cabine telefoniche. Questo l’obiettivo del progetto “Il telefono nella nostra memoria”, avviato per la prima volta in Italia in sinergia da Comune e Telecom, con il coinvolgimento dell’Archivio storico Tim di Torino. Il primo dei due manufatti che avrà nuova vita è stato collocato ai Giardini pubblici, nel controviale Mons. Pietro Cocolin. Per quanto riguarda il posizionamento della seconda cabina, l’amministrazione sta valutando alcune soluzioni per ottenere il massimo risalto possibile: tra le possibili collocazioni vi è il piazzale antistante la stazione ferroviaria.

“Come non ricordare le file alle cabine telefoniche o le telefonate interurbane con i gettoni? Nel momento in cui è stato avviato lo smantellamento delle cabine abbiamo avuto l’idea di avviare questo progetto, che si propone di ricordare suscitando la curiosità anche dei più giovani”, ha sottolineato il sindaco, Rodolfo Ziberna, ringraziando gli uffici comunali che hanno reso possibile l’attuazione dell’iniziativa. Sono intervenuti all’inaugurazione ai Giardini pubblici Giorgio Fersini, Area Manager del Gruppo TIM, che ha rimarcato l’unicità dell’iniziativa a livello nazionale, e Barbara Galopin, Account Manager del Gruppo TIM, inoltre è stato letto il messaggio di saluto di Alessandra Marinacci, direttore del brand e dell’Archivio storico del Gruppo TIM.

Due cabine che erano in uso in via Roma e in via Vittorio Veneto faranno così bella mostra di sé in città, rivestite di pannelli recanti la storia della telefonia fissa pubblica e privata nel nostro Paese. Sono stati individuati un modello L72, ovvero l’iconica cabina gialla installata in Italia dal 1972, in coincidenza con la pubblicità SIP “Il telefono, la tua voce”, e un L79, di colore rosso, introdotto nel 1979 per essere più visibile rispetto alle versioni precedenti. Quest’ultima tipologia ha letteralmente segnato un’epoca, con la sua distintiva colorazione che lo ha resa iconica. Per i pannelli di rivestimento dei lati delle cabine l’Archivio Storico della TIM ha concesso al Comune di utilizzare immagini storiche e ha fornito informazioni fondamentali.

Un originale modo per valorizzare e tramandare una fetta di storia ai giovani, che nell’epoca degli smartphone sempre più tecnologici probabilmente non hanno mai conosciuto. Una iniziativa che assume un valore ancora maggiore nell’ambito della Capitale Europea della Cultura GO! 2025: il telefono torna a essere un ponte tra generazioni, in quanto oggetto che ha connesso milioni di persone e che oggi continua a raccontare l’evoluzione della comunicazione in Italia.