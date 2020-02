Gotti: “Continuiamo a dare il meglio, verremo premiati”

Qual è la ricetta per tornare a vincere dopo quattro gare?

Dobbiamo cercare di fare tutto quello che è nelle nostre possibilità per creare i presupposti per battere il Verona. La squadra ha cercato di vincere delle partite sulla carta difficili. Nello sport, chi lavora con criterio e tira fuori il meglio di sé stesso con continuità, alla lunga viene premiato.

De Maio ieri ha accusato un risentimento muscolare. È recuperabile per la gara di domani?

Sebastien non sarà disponibile, e non solo per la gara di domani.

L’Udinese è l’unica squadra di serie A a non aver ancora avuto un rigore e favore. C’è una lettura per questa statistica?

Nelle prime partite l’Udinese aveva una produzione offensiva limitata, ora che riusciamo a entrare più spesso nell’area avversaria non si sono create le condizioni per ottenere dei calci di rigore. Prima o poi succederà.

È d’accordo che l’Udinese non sia inferiore al Verona e che la partita di domani sia l’occasione per dimostrarlo?Il Verona si sta rivelando la vera sorpresa di questo campionato e, alla 23^ giornata, dimostra di essere una squadra da Europa League. Tre settimane fa eravamo assieme a loro in classifica, ora abbiamo dei punti da recuperare nei loro confronti. Se riusciremo a essere superiori nella gara di domani lo dirà il campo.

Musso sta vivendo un periodo fisiologico di calo. Come lo sta vivendo?Musso finora è stato molto importante per questa squadra. Anche all’andata aveva subito un gol evitabile contro il Parma, poi reagì a quell’episodio con una prestazione di altissimo livello a San Siro contro l’Inter. Questa volta ha manifestato delle incertezze anche nel match coi nerazzurri, ed essendo noi abituati a vederlo sempre al meglio abbiamo notato subito una flessione che fa parte del processo di crescita e maturazione di qualsiasi giocatore. La forza di un giocatore è quella di lasciarsi alle spalle ciò che è successo nell’azione precedente e pensare solo a ciò che avverrà in quella successiva.