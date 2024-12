Gradisca d’Isonzo: Singing for peace Christmas tour. 26 dicembre 2024

Come da tradizione, torna anche quest’anno, per la quinta edizione, il “Singing for peace Christmas tour”, il concerto solidale di Natale organizzato dalle associazioni del dono: ADMO Fvg – Associazione donatori di midollo osseo del Friuli Venezia Giulia, ADO – Associazione Donatori Organi di Gorizia, Croce Rossa Italiana di Gorizia e Fidas – Associazione Donatori Volontari Sangue Isontina, in collaborazione con il Comune di Gradisca d’Isonzo. L’evento, che nelle ultime edizioni ha registrato il “tutto esaurito”, si svolgerà nella splendida cornice del Nuovo Teatro Comunale di Gradisca d’Isonzo (via Ciotti, 1). La data da segnare in calendario è quella del 26 dicembre, alle 18: una giornata di Santo Stefano che diventa momento ideale per celebrare e promuovere il messaggio del dono delle associazioni organizzatrici. Il ricavato della serata sarà impiegato in progetti utili alla comunità sotto il coordinamento del Comune. I biglietti (prezzo unico di 10 euro) sono disponibili in prevendita sul sito: www.artistiassociatigorizia.it .

GLI “HARMONY GOSPEL SINGERS” – Quest’anno lo spettacolo sarà stato affidato al famoso gruppo “Harmony Gospel Singers”, composto da venticinque cantanti e quattro musicisti, diretti da Stefania Mauro, diplomata al Royal School of Music di Londra e direttrice dell’European Gospel Festival. Il coro, con un grande bagaglio di esperienze internazionali, porterà la magia del Natale in una serata ricca di sorprese e con una musica che parla direttamente al cuore. Con alle spalle concerti in Italia e all’estero, hanno anche partecipato ai più importanti eventi italiani dedicati alla musica gospel. Gli “Harmony Gospel Singers” si sono infatti formati con l’obiettivo di far conoscere, e diffondere, il gospel e la sua cultura, proponendo nei loro spettacoli un vasto repertorio: dalle forme più moderne della black church music, agli spiritual più tradizionali.

