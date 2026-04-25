Grado, estate 2026: grandi eventi, musica, enogastronomia ed esperienze diffuse

Sarà un’estate intensa, diffusa e pensata per valorizzare la località in tutte le sue sfaccettature. Grado ha presentato oggi il calendario degli eventi estivi 2026: un programma ricco di appuntamenti che, tra grandi eventi, musica, enogastronomia, esperienze in laguna e iniziative per i giovani, punta a rafforzare il ruolo dell’Isola del Sole come una delle destinazioni più attrattive del Friuli Venezia Giulia.

Una strategia che si inserisce in un disegno più ampio di valorizzazione turistica a livello regionale: “predisporre un palinsesto di eventi unico per tutta la stagione da maggio a ottobre – commenta l’assessore regionale alle Attività produttive e Turismo, Sergio Emidio Bini – rappresenta un valore aggiunto per la località, perché soltanto facendo sistema e mettendo a fattor comune risorse e competenze è possibile innalzare la qualità e la varietà dell’offerta turistica. Grado ha chiuso il 2025 con un aumento significativo delle presenze turistiche (+5,9%), forte anche di un ritorno massiccio della componente italiana. Le aspettative per la nuova stagione sono alte, nonostante le preoccupazioni legate alla guerra in Medio Oriente e al conseguente caro carburanti. In un contesto di forte incertezza come questo, puntare su eventi di qualità, tradizioni locali ed esperienze autentiche è un elemento chiave per rimanere competitivi e attrarre nuovi flussi turistici”.

Ad aprire la stagione, dal 14 al 17 maggio, il 25° Raduno Internazionale dei Vigili del Fuoco, una manifestazione diffusa su più aree del territorio cittadino che unirà momenti istituzionali, iniziative aperte al pubblico, mostre, un villaggio enogastronomico e attività collaterali, portando nella località migliaia di partecipanti dall’Italia e dall’estero.

A seguire, dal 29 maggio al 2 giugno, il centro storico ospita la prima edizione a Grado del Friuli Doc Spring Edition, tra Piazza Biagio Marin e Campo Patriarca Elia: una delle manifestazioni enogastronomiche più conosciute della regione porterà a Grado produttori e specialità d’eccellenza del Friuli Venezia Giulia.

Il 7 giugno ritorna l’ormai tradizionale e atteso appuntamento dell’Air Show, visibile da tutto il litorale gradese,con le Frecce Tricolori, orgoglio italiano della pattuglia acrobatica nazionale.

Tra i momenti attesi della stagione spicca poi “Blu di Grado – Dinner Experience”, in programma sabato 13 giugno 2026 sul Lungomare Nazario Sauro: una grande cena condivisa affacciata sul mare, pensata come un’esperienza immersiva e scenografica, in grado di coinvolgere fino a 750 partecipanti in un’unica suggestiva ambientazione a tema blu. Un evento che si preannuncia tra i simboli dell’estate gradese. “Vogliamo arricchire il soggiorno dei nostri ospiti con una proposta varia e complementare che, accanto agli eventi, offra un calendario di attività diffuse sul territorio, da maggio a settembre, capace di valorizzare tutte le anime di Grado: dalla laguna al centro storico, dalla natura alla cultura, fino all’enogastronomia” ricorda Agostino Marcon, Presidente del Consorzio Grado Turismo.

In questo contesto proseguono per tutta l’estate 2026 le esperienze firmate #GradoExperience, pensate per raccontare il territorio in modo originale e coinvolgente: dal “Bus Natura” alla scoperta dell’Isola della Cona al “Wine&Craft Tour” tra osterie e botteghe artigiane del centro storico, fino alle proposte in laguna come il picnic “Laguna Segreta” e le visite al “Casone di Mota Safon”. Tra le novità dell’anno figurano “Astrobike”, escursione serale in bicicletta con osservazione astronomica, e il ritorno della “Disco Bike Night”. In programma anche “Cinewave”, il cinema in spiaggia a Grado Pineta, con un appuntamento mensile da maggio a settembre.

L’estate entra nel vivo nel mese di luglio, con un calendario ricco di appuntamenti tra musica e intrattenimento. Nell’ambito della rassegna Grado Summer Surprises, sono in programma eventi presso il Parco delle Rose il giorno 17 luglio con il concerto dei Planet Funk, gruppo di musica dance elettronica di fama internazionale, celebre per successi come “Who Said” e “Inside All The People” e lo spettacolo di Antonio Ornano, celebre comico noto per aver partecipato a programmi come Zelig, Gialappa’s Show e Only Fun- Comico Show il giorno 3 agosto.

In esclusiva regionale, inoltre, il concerto di Nek il 26 luglio, artista dalla carriera pluridecennale fra i più apprezzati non solo dal panorama italiano ma anche all’estero.

Tra luglio e agosto il Parco Acquatico è teatro di grandi eventi serali firmati GIT Experience. Torna “La Manna – un classico”, una serata che riporta in vita uno dei locali simbolo delle notti gradesi: dopo il successo delle precedenti edizioni, l’evento propone musica, animazione e bagno in piscina, celebrando le hit che hanno segnato intere generazioni. Accanto a questo, arriva anche Aperitivo XXL, evoluzione del format Aperitivo Z: una festa ad alto impatto tra musica, socialità e divertimento, con ospite d’onore Giorgio Vanni, voce iconica delle sigle dei cartoni animati degli anni ’90 e 2000. Anche in questo caso, il format unisce dj set, animazione e pool party.

Tra gli appuntamenti a calendario ad agosto il concerto della cantante Rúzsa Magdi – il 5 agosto – tra le più note voci pop ungheresi, che celebrerà a Grado i suoi 20 anni di carriera, rafforzando il legame con la località dove nel 2019 ha girato un videoclip di grande successo internazionale.

Momento clou dell’estate è come da tradizione Ferragosto, con l’immancabile spettacolo piromusicale a mare visibile in tutta l’Isola.

Nell’occasione, il Buffet Bar Numero Uno offrirà un percorso di sapori tra piatti caldi e freddi, spolert e stuzzichini da gustare in piedi, tra spiaggia e aree lounge. A seguire, più alternative: la terza edizione del Grado Music Festival presso la Diga Nazario Sauro o after party con DJ set presso il Buffet Bar Numero Uno.

Grande attenzione anche al pubblico più giovane e ai temi della sostenibilità con Grado Green Live, progetto culturale e artistico innovativo che unisce musica, partecipazione giovanile e sensibilizzazione ambientale. L’iniziativa si concentra il 19 e 20 agosto, tra il Velarium della GIT e la Diga Nazario Sauro, con una conferenza sulla sostenibilità, un contest musicale per artisti emergenti e il concerto gratuito di Benj e Fede in Diga Nazario Sauro a chiusura della rassegna.

Fra gli appuntamenti sportivi, da segnalare il ritorno del Triathlon il giorno 29 agosto: appuntamento di richiamo per appassionati e non solo.

La stagione si estende fino all’autunno con la Barcolana Grado SUP Experience, in programma il 3 ottobre: per la terza edizione, Barcolana, Comune e GIT organizzano una gara di SUP con partenza dalla spiaggia Imperiale e arrivo al porto Mandracchio, articolata in due percorsi – uno amatoriale e uno agonistico. A seguire, festa alle Antiche Terme con premiazioni, live band, pasta party, spolert, area food & beverage e DJ set.

Chiude il calendario, dal 23 al 25 ottobre, “Le Calli di Bacco”, evento enogastronomico diffuso promosso da Confcommercio Gorizia che trasforma calli e campielli del centro storico in un percorso dedicato al gusto, al vino e all’identità del territorio. Dopo il successo della prima edizione, la manifestazione torna con degustazioni, incontri e momenti di intrattenimento, offrendo a residenti e visitatori un’esperienza conviviale e immersiva tra sapori autentici, cultura del mare e eccellenze vitivinicole regionali.

Non mancheranno inoltre gli appuntamenti ormai diventati un classico per l’estate gradese, da Calici di Stelle alla Rassegna musicale Musica 4 Stelle e Libri e Autori, nonché numerosi appuntamenti per bambini e famiglie su tutto il territorio. “La collaborazione tra tutti i soggetti coinvolti, assieme al lavoro degli uffici comunali a cui va il nostro sentito ringraziamento, ha permesso di poter presentare oggi una programmazione sul lungo periodo per tutte le tipologie di ospiti e turisti che la nostra località accoglie ogni anno” – afferma la Vicesindaco e Assessora al Turismo Greta Reverdito.

A sottolineare il valore collettivo e la visione che accompagna il programma è anche il Sindaco di Grado, Giuseppe Corbatto “la stagione turistica che promuoviamo è stata ricca di eventi. Ma il vero risultato – quello che voglio sottolineare oggi – non si misurerà solo nei numeri degli arrivi o nelle presenze. Si misurerà nella capacità di remare tutti nella stessa direzione. Abbiamo dimostrato, come comunità, di saper fare squadra. Istituzioni, associazioni, commercianti, guide, albergatori, ristoratori, volontari: nessuno si è tirato indietro. Ogni evento programmato è stato possibile grazie a un ingranaggio perfetto, dove ciascuno ha fatto la propria parte senza cercare protagonismi, ma con un unico obiettivo: valorizzare il nostro territorio e accogliere al meglio i visitatori. Siamo arrivati uniti al traguardo. E questo è il vero successo, perché significa che abbiamo costruito un metodo, una fiducia, un patrimonio di relazioni che durerà ben oltre una singola stagione. Il mio ringraziamento più grande va a tutti gli operatori del settore: a chi lavora dietro le quinte, a chi accoglie con un sorriso, a chi tiene pulito un sentiero o prepara un piatto tipico. Senza di voi, senza il vostro impegno silenzioso e prezioso, nulla di tutto questo sarebbe stato possibile. Continuiamo così. Insieme”.

Con questo programma, Grado conferma la volontà di costruire una stagione capace di parlare a pubblici diversi e di offrire un’esperienza turistica completa, fatta di mare, cultura, paesaggio, socialità, spettacolo e autenticità. Un’estate pensata per promuovere Grado non solo come meta da raggiungere, ma come luogo da vivere pienamente.

Tra gli appuntamenti principali dell’estate 2026:

? 14–17 maggio – 25° Raduno Internazionale dei Vigili del Fuoco

? 29 maggio – 2 giugno – Friuli Doc Spring Edition

? 7 giugno – Air Show Frecce Tricolori

? 13 giugno – Blu di Grado – Dinner Experience

? 4 luglio – Sabo Grando

? 5 luglio – tradizionale processione Perdòn di Barbana

? 17 luglio / 3 agosto – Grado Summer Surprises (17 luglio concerto Planet Funk, 3 agosto spettacolo del comico Antonio Ornano)

? 26 luglio – concerto Nek

? Luglio–agosto – La Manna – un classico / Aperitivo XXL (Parco Acquatico)

? 5 agosto – concerto Rúzsa Magdi

? 15 agosto – Ferragosto con spettacolo piromusicale

? 19–20 agosto – Grado Green Live con concerto Benji e Fede

? 29 agosto – Triathlon

? 3 ottobre – Barcolana Grado SUP Experience

? 23–25 ottobre – Le Calli di Bacco