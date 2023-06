Tutti i concerti del Grado Festival

Si arricchisce ulteriormente il calendario dei grandi concerti estivi del Friuli Venezia Giulia con l’annuncio odierno dell’undicesima edizione del Grado Festival – Ospiti d’Autore. Rassegna fra le più suggestive, sia per qualità artistica, sia per la bellezza e il fascino del luogo e della città che la ospitano, proporrà a cavallo fra luglio e agosto, sulla scenografica Diga Nazario Sauro, alcuni fra i nomi più importanti della scena musicale italiana e internazionale, di ieri e di oggi. Un’offerta adatta a un pubblico eterogeneo, che conferma il festival come importante strumento di valorizzazione della località balneare di Grado, ospitando negli anni nomi dal valore assoluto come Lucio Dalla, Patti Smith, Brian May, Simple Minds, Goran Bregovic, Ray Manzarek, Joe Satriani, Morrissey, Damien Rice, Asaf Avidan, Ludovico Einaudi, Subsonica, Umberto Tozzi, tra gli altri.

Il via ufficiale alla 11ˆ edizione sarà quindi il prossimo 10 luglio con il concerto della splendida Joss Stone, cantautrice britannica già vincitrice del Brit Award e del Gammy Award, capace di vendere oltre 12 milioni di dischi in carriera grazie a canzoni e album di successo planetario, tra cui il celebre “The Soul Sessions”. Dopo il grande avvio, evento dedicato al pubblico più giovane, ma non solo, sarà quello in programma il 16 luglio, quando sul palco della Diga saliranno i neo vincitori di X Factor, il duo hard – pop dei Santi Francesi. “Musico ambulante” è invece il titolo del concerto portato sui palchi più prestigiosi d’Italia da Fabio Concato, cantautore spiccatamente jazz amatissimo dal pubblico italiano, che presenterà per l’occasione un viaggio fra i grandi successi del suo quarantennale repertorio. Personaggio fra i più interessanti della scena musicale attuale italiana è senza dubbio Dardust, pianista e performer elettronico, reduce dal successo del tour teatrale insieme a Elisa e dalla pubblicazione dell’album “Duality”, nel quale dimostra a pieno la sua versatilità. Dardust sarà live a Grado il prossimo 25 luglio con il suo “Duality Tour”. Concerto a ingresso libero sarà invece quello in programma il 1° agosto, con protagonista l’icona pop anni ’80 Johnson Righeira, assieme alla Sinfonico Honolulu, la più importante orchestra di ukulele italiana, nel tour che celebra i quarant’anni della hit “Vamos a la Playa”. A chiudere il calendario dell’edizione del festival, venerdì 4 agosto, sarà il rocker italiano più carismatico di sempre, “el diablo” Piero Pelù, che assieme ai suoi Bandidos scatenerà il pubblico con tutti i suoi grandi successi da solista e da leader del Litfiba per l’unica data in Friuli Venezia Giulia del suo nuovo “Live Estremo 2023”.

I biglietti per i concerti del Grado Festival – Ospiti d’Autore, organizzato da Zenit srl, in collaborazione con Comune di Grado, Regione Friuli Venezia Giulia e PromoTurismoFVG, saranno in vendita a partire dalle 11.00 di lunedì 5 giugno sul circuito Ticketone. Info, prezzi e punti vendita su www.azalea.it .

Joss Stone, cantautrice britannica indipendente non si è mai fermata un attimo, a partire dall’uscita del suo album di debutto “The Soul Sessions”, a soli 16 anni. Da allora ha pubblicato sette album in studio che hanno venduto oltre 12 milioni di copie in tutto il mondo. Si è esibita al fianco di artisti leggendari come James Brown, Herbie Hancock, Stevie Wonder, Gladys Knight, Sting, Van Morrison e Melissa Etheridge. Inoltre, ha collaborato e contribuito agli album di molti dei migliori musicisti del mondo, tra cui Jeff Beck, Mick Jagger e Damien Marley, e ha ottenuto oltre un miliardo di stream solo negli Stati Uniti. Joss è nota per sperimentare diversi stili e i suoi album presentano un entusiasmante mosaico di influenze varie, creando un catalogo caratterizzato dalla fusione della sua potente voce soul con paesaggi sonori reggae, world music e hip-hop. Doppiamente vincitrice di Brit Award e Grammy, Joss Stone è senza dubbio una delle cantanti soul più iconiche dell’era moderna, una vocalist e autrice dalle doti indiscusse la cui straordinaria carriera si estende ormai da due decenni e non accenna a rallentare. Nell’ultimo decennio, oltre a scrivere e registrare nuova musica, la Stone ha intrapreso il suo audace “Total World Tour nel 2014”, esibendosi in concerti e collaborando con artisti locali in oltre 200 Paesi. Il 2023 si preannuncia un anno entusiasmante, con altri spettacoli in programma e il debutto nel West End del musical “The Time Traveller’s Wife”, di cui Joss è coautrice delle musiche e dei testi.

Dalla vittoria della sedicesima edizione di X Factor, i Santi Francesi hanno pubblicato nuova musica e calcato i palchi dei club delle principali città d’Italia, davanti a migliaia di fan. Come avevano promesso, questo è stato solo l’inizio del loro 2023: Alessandro e Mario, infatti, torneranno on the road per un tour che li vedrà quest’estate protagonisti nei più importanti festival in giro per l’Italia. I Santi Francesi sono un duo hard-pop di Ivrea composto da Alessandro De Santis (voce, chitarra, ukulele) e Mario Francese (producer, tastiere, synthesizer e basso). Nel 2019 hanno pubblicato “Tutti Manifesti”, album totalmente autoprodotto che ha superato i 2.5 milioni di stream su Spotify. Il 6 maggio 2022 esce il brano “Buttami Giù”, presentato live in apertura ai Fast Animals and Slow Kids al Fabrique di Milano la sera stessa. Sempre nella primavera 2022, viene pubblicata su Netflix la terza stagione della fortunata serie “Summertime”, nella cui colonna sonora viene inserito il loro brano “Giovani Favolosi”. A luglio 2022 vengono invitati ad esibirsi al Ferrara Summer Festival, dove aprono il live di Madame e Blanco. L’anno termina con la vittoria della sedicesima edizione di X Factor Italia e la release dell’EP “in fieri”, portato in scena a gennaio nel loro primo tour nei club.

Fabio Concato,uno dei pochi cantanti italiani che ha una stretta familiarità con il jazz, per la sua caratteristica armonia musicale, presenterà a Grado un concerto improntato sulla musica e sulla parola, tra il serio ed il faceto, un lungo viaggio dal 1977 (anno del suo esordio discografico) ad oggi. “Musico Ambulante Tour Teatrale” sarà l’occasione per ascoltare non solo i grandi successi, ma anche tanti altri brani del suo ricco repertorio. Da quelle Storie di Sempre (1977, appunto) il pubblico ha subito compreso di avere a che fare con un autore elegante, capace di grande autoironia, sempre attento alle tematiche ambientali, sociali e civili: le sue canzoni sono entrate nella storia della musica italiana e ci hanno accompagnato sin qui, senza mostrare i segni del tempo, anzi cristallizzando emozioni e versi entrati nell’immaginario collettivo. “Domenica bestiale”, di cui ricorre il quarantesimo anniversario, “Fiore di Maggio”, “Guido piano, Rosalina”,” Sexi tango”, “O Bella bionda”, fino ai singoli dell’ultimo album, “Stazione nord”, “Non smetto di aspettarti”, queste alcune delle canzoni del concerto. Una scaletta proposta con grande energia e complicità, assieme Ornella D’Urbano (arrangiamenti, piano e tastiere), Stefano Casali (basso), Larry Tomassini (chitarre) e Gabriele Palazzi (batteria).

Continua il successo di Dardust e del suo “Duality Tour 2023“, tournée con cui l’artista porta dal vivo uno spettacolare show, nel quale svela a pieno la sua doppia natura di pianista e performer elettronico. Dardust, pioniere della musica classica alternativa, metterà in scena le sue due anime – piano solo ed elettronica – in un’esperienza live multidimensionale e unica, con effetti visivi spettacolari. Dardust porterà sui palchi italiani ed esteri i brani di “Duality”, nuovo lavoro discografico pubblicato nell’ottobre 2022. Dardust è Dario Faini, pianista italiano tra i più ascoltati al mondo della nuova generazione. La sua musica ha accompagnato eventi di richiamo internazionale come il Superbowl, l’NBA All Star Game, il Keynote Apple e il Flag Handover nella Cerimonia di Chiusura dei Giochi Olimpici di Beijing 2022, solo per citarne alcuni. Autore e produttore d’eccezione ha firmato numerosi grandi successi italiani, vantando un palmarés di oltre 70 dischi di Platino e oltre 500 milioni di streams. Negli ultimi due anni ha collaborato con artisti internazionali tra i quali Benny Benassi e Sophie and The Giants che lo hanno accompagnato sul palco del Pala Olimpico di Torino in occasione della sua performance alla 66ª edizione dell’Eurovision Song Contest. Il 28 ottobre 2022 pubblica il suo nuovo lavoro discografico, un album doppio in cui ha deciso di separare le sue due anime: piano solo ed elettronica.

Forti di un’esperienza decennale sui maggiori palchi e teatri della Penisola, mantenendo quel medesimo approccio innovativo e diretto alla scrittura degli arrangiamenti, la Sinfonico Honolulu, principale orchestra di ukulele italiana, prepara un concerto inedito insieme all’icona della pop music internazionale Johnson Righeira; un concerto dedicato alla musica degli anni Ottanta per i quarant’anni del successo planetario “Vamos a la Playa”. All’interno di un repertorio completamente riarrangiato rivolto ai successi di quegli anni, il concerto comprenderà alcuni dei brani più iconici, che hanno sancito il decollo dell’era elettronica nelle sue sperimentazioni legate alla dance music prima, alla new e new romantic poi, che sfocerà nel pop internazionale in una dimensione di massa. Una narrazione per suoni e musica in un sagace viaggio fra le formazioni che hanno fatto la storia di quegli anni, dai Depeche Mode ai Cure, passando per i Kraftwerk e i Joy Division fino ai successi dei Righeira

Farà tappa al Grado il “Tour Estremo Live 2023” di Piero Pelù, la lunga serie di appuntamenti che vedrà protagonista il rocker toscano sui palchi dei festival e delle rassegne più importanti d’Italia per una estate all’insegna dell’energia e del divertimento a tutto rock. Per questo tour Pelù ha radunato e rinnovato i suoi Bandidos: Alessandro “Finaz” Finazzo alle chitarre e voce, Valerio “Voodoo” Recenti al sinth, tastiere, sampless e voce, Luc “Mitraglia” Martelli alla batteria, percussioni, sampless e cori, Dado “Black Dado” Neri al basso maggiorato e cori, per immergere il pubblico nelle sue inconfondibili sonorità vocali e sonore tra i classici del suo repertorio da solista e da frontman dei Litfiba. Dello scorso aprile è l’ultimo singolo di Piero “Musica Libera”, che vede la collaborazione della star internazionale del reggae Alborosie. Anima rock sin dall’infanzia, Piero Pelù, classe 1962, compra la sua prima chitarra all’età di otto anni. Negli anni Settanta vive il punk come una fede, nello scantinato sotto casa fonda la sua prima band – i Mugnions – e trascorre un breve periodo a Parigi tra musica, saltimbanchi e artisti di strada. L’8 dicembre 1980 è il giorno dell’esordio del Litfiba, nati nella storica cantina di via Bardi 32 a Firenze. Inizia così un lungo cammino nella scena underground italiana con esplorazioni anche all’estero.