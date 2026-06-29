Grado: gli appuntamenti dal 30 giugno all’8 luglio

Barche imbandierate, riti tramandati nel tempo e una comunità che si ritrova attorno alle proprie tradizioni: il Perdòn di Barbana torna il 4 e 5 luglio a rinnovare uno degli appuntamenti più identitari per Grado. Un evento che intreccia storia, devozione e cultura lagunare, mantenendo vivo un patrimonio che attraversa i secoli.

Le celebrazioni iniziano sabato 4 luglio con il tradizionale “Sabo Grando”, il “sabato grande” che apre ufficialmente il Perdòn. Grado si veste a festa e riscopre le proprie radici attraverso momenti religiosi, omaggi alla Madonnina del Mare e iniziative che animano il centro storico tra musica, incontri e partecipazione popolare.

Domenica 5 luglio si rinnova il suggestivo pellegrinaggio del “Perdòn di Barbana”, che affonda le proprie origini nel 1237, quando la popolazione gradese fece voto alla Madonna degli Angeli per la liberazione dalla pestilenza. Fin dalle prime ore del mattino il corteo di imbarcazioni addobbate attraversa la laguna da Grado a Barbana guidato dalla storica Regina del Mare, che trasporta la statua della Madonna custodita nella Basilica di Sant’Eufemia. La processione via mare, l’apertura del ponte girevole e l’incontro tra le comunità di Grado e Barbana danno vita a uno dei momenti più emozionanti e partecipati dell’anno.

Accanto alle tradizioni, il calendario propone numerosi appuntamenti dedicati alla cultura. La rassegna “Libri e Autori in Spiaggia” porta a Grado scrittori e protagonisti del panorama editoriale contemporaneo. Il 3 luglio l’autrice austriaca Andrea Nagele presenta il volume Grado e i brividi del passato in un incontro condotto in italiano e tedesco, pensato anche per il pubblico internazionale che frequenta la località. Il 4 luglio è la volta dello storico Gianni Oliva con il saggio La prima guerra civile.

L’8 luglio la rassegna #PaperBeach26 in Costa Azzurra ospita Antonella Fiaschi con il suo libro Prima Pagina (Gaspari Editore), intervistata dal direttore artistico Mario Fontana.

La musica trova spazio in alcune delle cornici più suggestive della località. Il 2 luglio la Basilica di Sant’Eufemia ospita una serata dedicata ai “Canti Mariani”, realizzata in collaborazione con la Corale Orchestrale Santa Cecilia. Il 7 luglio torna la rassegna “Musica a 4 Stelle”, che propone un concerto dell’Orchestra d’Archi di Farra con un programma che spazia da Vivaldi a Mozart fino a Piazzolla. L’8 luglio il Grand Hotel Astoria accoglie invece “Musika&Musika”, con l’esibizione del Turina Piano Ensemble. Spazio anche a “Teatro in Piazza – Estate 2026”, appuntamento fisso dell’estate gradese che porta spettacoli e performance nei luoghi più caratteristici della città. Mercoledì 8 luglio va in scena “Le Bagnine” al Campiello della Scala, nell’ambito di un cartellone itinerante che tra luglio e agosto anima piazze e campielli fino ai Giardini Marchesan.

La scoperta del territorio passa anche attraverso una serie di escursioni guidate che permettono di conoscere il patrimonio naturalistico e culturale dell’area. Ogni martedì pomeriggio,dal 30 giugno al 1° settembre,il “Bus Natura” accompagna i visitatori alla Riserva naturale regionale Foce dell’Isonzo, tra percorsi immersi nella biodiversità dell’Isola della Cona e aperitivi al tramonto nella quiete della riserva. Ogni giovedì, dal 2 luglio al 3 settembre, invece, prende il via l’escursione guidata “da Grado a Gorizia e Nova Gorica”, un’esperienza che conduce tra storia, cultura e paesaggi del Collio nell’ambito del progetto Crocevie d’Europa.

Proseguono gli appuntamenti con l’animazione estiva della GIT dedicata ai più piccoli. Il 4 luglio spazio a “Splash Water Fest”, con giochi e attività a tema e uno speciale “Magic Party”, e a “Le Bolle di Manola”, spettacolo tra musica, fantasia e bolle di sapone. Il 5 luglio sarà invece la volta di “Git Radio Show al Parco Acquatico”, con giochi e intrattenimento in collaborazione con Radio Wow.

Tra le proposte dedicate al benessere, da fine giugno lo stabilimento Bora Bora Beach ospita un nuovo appuntamento fisso: ogni sabato e domenica alle 19.30 il litorale si trasforma in uno spazio dedicato al Pilates, con lezioni aperte a tutti, ideali per concedersi un momento di relax, movimento e cura di sé al tramonto. Infine, per tutto il mese di luglio lo stabilimento Key West dedica spazio al benessere con “Breathe & Eat”, un’esperienza tra respirazione consapevole, movimento dolce e relax in riva al mare. Gli appuntamenti, all’alba e al tramonto, offrono momenti di rigenerazione e convivialità vista mare. Primo appuntamento con “Morning Reset” il 30 giugno e con “Evening Release” il 4 luglio.

Foto di Massimo Crivellari