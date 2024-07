Grado tribute festival. Dal 4 luglio al Parco delle Rose

Una rassegna dedicata ai grandi tributi prende l’avvio giovedì 4 luglio al Parco delle Rose di Grado. Quattro serate prodotte da Good Vibrations Entertainment con la collaborazione del comune di Grado, a ingresso libero, dalle 21.30, con gli omaggi alla musica di Adriano Celentano, Rolling Stones, Coldplay e Zucchero. Di seguito il programma.

GIOVEDì 04 LUGLIO 2024

IL RE DEGLI IGNORANTI – CELENTANO TRIBUTE SHOW

Da mezzo secolo Adriano Celentano è l’artista più amato e discusso dello spettacolo italiano. Qualsiasi cosa abbia fatto, ha sempre stupito, innovato, lasciato il segno. I suoi mille successi scandiscono la storia di tre generazioni.

La naturale somiglianza fisica e vocale di Maurizio Schweizer è la scintilla che accende lo spettacolo “Il Re degli Ignoranti”, divertimento ed emozioni si rincorrono tra le belle canzoni del Molleggiato, amatissime da un pubblico di tutte le età.

Cantante professionista già da molti anni, Maurizio si trova perfettamente a suo agio nella vocalità di Adriano, senza forzature e con lo stesso accento naturale. La voce certamente stupisce, ma i movimenti lasciano senza parole: il passo, la gestualità, i molleggi, il modo inconfondibile di ballare… e sempre con facilità e scioltezza.

Per completare la magia, Maurizio indossa costumi perfettamente identici a quelli utilizzati dal Celebre in diversi periodi della sua lunga carriera. Cinque diversi look sono stati realizzati nei minimi dettagli, includendo accessori vintage.

La stessa cura maniacale è stata dedicata alla parte musicale: l’ampio organico ha permesso di ricreare arrangiamenti fedeli all’originale, eseguiti da ben dieci musicisti professionisti. Numerosi e divertenti sono i momenti comici, estratti da film e concerti del Molleggiato.

Le tre splendide coriste sono inoltre impegnate in curatissime coreografie, in perfetta interazione con il protagonista. Il notevole impatto scenografico completa questa produzione di alto livello, a partire dal gigantesco fondale ledwall, in grado di creare ambientazioni estremamente suggestive.

Con all’attivo centinaia di repliche, lo spettacolo non manca di far registrare affluenze record in ogni piazza e teatro ma non solo in Italia, numerosissime sono infatti gli show in USA, Canada, Australia, Francia, Ucraina, Russia, Spagna, Svizzera, Lettonia, Kazakhstan, Germania, Austria, Croazia, Israele, Cipro, Azerbajan, Moldova, Turchia…

Insomma, una tribute band di livello internazionale, dedicata allo showman italiano più conosciuto al mondo.

VENERDì 19 LUGLIO 2024

THE STICKY FINGERS – ROLLING STONES TRIBUTE BAND

Era l’autunno del 1963 quando, come uno dei gruppi spalla degli Everly Brothers, i Rolling Stones diedero vita al loro primo tour ufficiale. Aperto e chiuso a Londra, questo “british tour” avrebbe cambiato improvvisamente la storia della musica e dei concerti dal vivo.

Dal Victoria Theatre della capitale inglese è così partito l’incredibile viaggio della band che, non solo ha trasformato il concetto di live show, ma ha contribuito a ridefinire i termini di ogni forma di concerto degli ultimi sessant’anni.

The Sticky Fingers proporranno uno show che ripercorre le tappe fondamentali della carriera del gruppo inglese, attraverso i brani che hanno fatto ballare, cantare e innamorare diverse generazioni nel corso degli anni. Un viaggio attraverso rarità e grandi successi degli Stones, eseguiti live da una band nata nel 2007 e che negli anni ha suonato in club importanti come l’Alcatraz di Milano, il Vox di Modena, il Crossroads di Roma e nei grandi eventi quali la tappa della Moto GP all’autodromo di Spielberg in Austria, il Cover Festival di Davos in Svizzera, tour in Germania, Olanda e l’Hala Tivoli in Slovenia passando anche nel 2023 per l’esperienza televisiva in Rai a “Tale e quale show” condotto da Carlo Conti.

Sessant’anni di tour in una sola serata? La magia del rock’n’roll può farlo!

GIOVEDì 01 AGOSTO 2024

STARFISH – COLDPLAY TRIBUTE SHOW

Uno spettacolo indimenticabile attraverso i maggiori successi di Chris Martin & Co. con quello che è definito il migliore show tributo per fedeltà sonora al tour mondiale da record dei Coldplay!

Gli Starfish – Coldplay Tribute Show, nati nel 2014, girano l’Europa da anni riuscendo anche ad essere headliners al Tribfest (festival di tribute band più grande al mondo che si tiene a Driffield in UK) nel 2019 e nel 2022 dove hanno ottenuto recensioni entusiastiche da parte di fan e critici: il direttore del Tribfest UK Ed Faulkner lo ha definito “non solo il miglior tributo ai Coldplay, ma il miglior tributo che abbia mai visto”.

L’evento vedrà la band eseguire i classici successi della carriera dei Coldplay, tra cui Yellow, The Scientist, Fix You, Viva La Vida, A Sky Full Of Stars e My Universe, in una cornice di luci, laser, coriandoli ed effetti speciali, tutti elementi che rendono i concerti degli Starfish un’esperienza gioiosa e piena di vita.

SABATO 10 AGOSTO 2024

DIAVOLO IN NOI – ZUCCHERO TRIBUTE BAND

Supergruppo di 13 musicisti di grossa esperienza nato con l’obiettivo di ricreare un live con la medesima atmosfera del più grande bluesman italiano: Zucchero Sugar Fornaciari.

Nella selezione del programma, che include i grandi classici e le migliori canzoni scritte da Zucchero, sono stati inseriti diversi brani eseguiti nella “versione cubana” (dal concerto tenuto a Cuba nel 2012), che fa distinguere i Diavolo in Noi da qualsiasi altra tribute band di Zucchero proprio grazie al numero di musicisti sul palco che permettono l’esecuzione di qualsiasi repertorio.

