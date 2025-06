Gran finale per Terminal: il Cirque Inextremiste incanterà il pubblico con Exit. domenica 22 giugno

Quest’anno Terminal regala alla città uno spettacolo straordinario. Sarà un evento unico, quello che chiuderà la nona edizione del Festival Terminal, domenica 22 giugno alle 21, nella bellissima cornice del parco Moretti. Nessun palco, nessun grande attrezzo. Tutti gli spettatori dovranno volgere lo sguardo al cielo e lasciarsi guidare dal Cirque Inextremiste, compagnia francese celebre per la sua energia visionaria e le sue acrobazie fuori da ogni schema. Circo all’inCirca e cooperativa Puntozero – con il sostegno della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, del Comune di Udine, del MiC – Ministro Italiano della Cultura, di Fondazione Friuli e Promoturismo FVG – hanno voluto sorprendere la città portando, in prima nazionale, Exit. Al centro della scena ci sarà una mongolfiera di 3400 metri cubi, che trasformerà lo spazio in un grande teatro all’aperto sospeso tra cielo e terra. Un gruppo di personaggi eccentrici e irresistibili si troverà intrappolato in un mondo governato da regole assurde, e tenterà di liberarsi attraverso un’avventura aerea carica di tensione, poesia e ironia. Le acrobazie vertiginose, la scenografia in continuo movimento e l’energia contagiosa degli artisti daranno vita a uno spettacolo coinvolgente, capace di parlare a tutte le età (adatto dai 6 anni in su, ingresso gratuito). Exit sarà un viaggio potente verso la libertà, un inno all’immaginazione e alla forza liberatoria del corpo e della mente. Sarà un finale indimenticabile, da vivere con il naso all’insù.

IL PROGRAMMA DI VENERDÍ 20 GIUGNO – Il programma, dopo un intenso calendario infrasettimanale proseguirà già da venerdì 20 giugno. Si inizierà alle 17 con “Basic Club Juggling”, laboratorio gratuito di giocoleria nel parco a cura di Circo Krog. Alle 19, sotto il tendone, andrà in scena “Bakéké” di Fabrizio Rosselli, uno spettacolo per tutti, poetico e divertente. Alle 20, nel cuore del parco, la compagnia francese Marcel et ses drôles de femmes stupirà con l’adrenalinico show acrobatico “Masacrade”. La serata si chiuderà alle 21 con il dj set di Millacu, per ballare sotto le stelle.

IL PROGRAMMA DI SABATO 21 GIUGNO – Sabato 21 giugno, invece, inizierà alle 11 con un laboratorio di trapezio volante, a cura di Marcel et ses drôles de femmes (su prenotazione e a pagamento). Dalle 16 alle 18 ci saranno attività gratuite su prenotazione: un laboratorio creativo per personalizzare la maglietta Terminal25 con Jacopo Riccardi e Matteo Carli, e un gioco interattivo per bambini con Circo Krog e Circo all’inCirca. Alle 18.30, sotto il tendone, tornerà “Bakéké”, seguito alle 20 da una replica di “Masacrade”. La serata si chiuderà alle 21.30 con il dj set di Sibode.

IL PROGRAMMA DI DOMENICA 22 GIUGNO – Domenica 22 giugno, in attesa del gran finale con Exit, si inizierà dalle 10 alle 12 con due laboratori: uno creativo a cura di CipArt e Comunità Nove e uno di psicologia e movimento con Laura Garbelotto (su prenotazione). Dalle 15.30 alle 18 si terrà il laboratorio di arteterapia “Preparati per la festa!” (su prenotazione), mentre dalle 16 alle 18 si giocherà con “Scopri il cricket” e alle 17 ci sarà un nuovo laboratorio di circo per bambini (4-12 anni). La serata inizierà alle 18.30 con “Bakéké”, proseguirà alle 19.30 con “Eccezione n. 21” di Magdaclan Circo e si concluderà con “Exit”.

INFO SUGLI SPETTACOLI – Gli spettacoli all’aperto saranno a ingresso gratuito e senza bisogno di prenotazione (salvo quando indicato). Si consiglia di portare un asciugamano per distendersi sull’erba. Quelli sotto al tendone saranno a pagamento (intero 8 euro; under 30, 5 euro). I biglietti potranno essere acquistati da un’ora prima dello spettacolo alla biglietteria al Parco Moretti, oppure online su VivaTicket (su www.terminal-festival.com nelle schede relative a ogni spettacolo). Maggiori informazioni sono disponibili su www.terminal-festival.com oppure all’infopoint aperto da lunedì a venerdì dalle 17; sabato e domenica dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 21. In caso di maltempo, quando possibile, gli spettacoli si terranno nel tendone del Circo all’inCirca situato all’interno di Parco Moretti. Qualora non fosse possibile, gli spettacoli saranno riprogrammati nei giorni seguenti. Le comunicazioni avverranno attraverso le pagine social di Terminal.

IL FESTIVAL 2025 – Quest’anno Terminal, ideato da Circo all’inCirca e Puntozero, ha ricevuto il sostegno della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, del Comune di Udine, MiC – Ministro Italiano della Cultura, Fondazione Friuli e Promoturismo FVG; ospita un evento che ha ricevuto anche il sostegno Interreg – Italia-Slovenija. Il progetto di sviluppo artistico è realizzato in collaborazione con numerose realtà nazionali e locali e fa parte della rete regionale “Intersezioni” e di quella nazionale “Talea. L’illustrazione di Terminal25 è stata realizzata da Jacopo Riccardi.