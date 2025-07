GUÈ: in 3000 a Majano per la star del rap italiano 

Guè, autentica leggenda vivente del rap italiano, ha emozionato e scatenato ieri sera i tre mila fan accorsi al Festival di Majano, per il primo grande evento del cartellone della 65a edizione del festival del collinare, rassegna fra le più longeve e seguite di tutto il Nordest. Il rapper ha portato in Friuli Venezia Giulia l’unica data regionale del suo nuovo progetto live “La Vibe Summer Tour”, uno spettacolo antologico che racconta tutta la parabola artistica di Guè, dagli inizi, agli anni assieme ai Club Dogo – fra i più famosi gruppi rap italiani di sempre – fino ai successi da solista, per una storia artistica che dura da quasi trent’anni. Lo show ha avuto inizio alle 22.00 precise e ha visto una scaletta di oltre 25 canzoni, fra le ultime del recente album “Tropico del Capricorno”, fino alle hit di dischi riferimento, che hanno consacrato l’artista come “Il ragazzo d’oro”, “Vero”, “Santeria” e “Gentlemen”, tra gli altri. Applauditissime e cantate all’unisono le hit “Vibe”, “Scooteroni”, “Cookies n’ Cream”, “Piango Sulla Lambo”, “Insta Lova”, fino al grande finale con “Love” e la classica “Brivido”. Questa sera al festival cultura e arte protagoniste con la consegna del Premio Pro Majano a Giorgio Celiberti, mentre martedì 29 luglio nuovamente grande musica con il concerto di un’altra leggenda vivente del rap, Fabri Fibra. Il programma completo su www.promajano.it