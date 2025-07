HELLO SUMMER FEST dal 4 al 7 settembre a Cividale del Friuli

C’è una nuova rassegna artistica e ci sono 4 nuove date da segnare sul calendario dell’intrattenimento estivo in Friuli Venezia Giulia: viene annunciato oggi il cartellone della prima edizione di “HELLO SUMMER FEST” – la rassegna ideata da The Groove Factory con il Comune di Cividale del Friuli, in collaborazione con VignaPR e FVG Music Live, con il supporto di PromoTurismoFVG – in programma dal 4 al 7 settembre a Cividale del Friuli in Piazza Duomo.

La Piazza Duomo di Cividale del Friuli – punto di partenza dell’itinerario Unesco “I Longobardi in Italia, i luoghi del potere (568 – 774 d.C.)” – si accenderà di festa con grande musica, risate e intrattenimento, con ospiti nazionali e internazionali: la rassegna prenderà il via giovedì 4 settembre con “Tony Hadley 45”, il tour mondiale che celebra quarantacinque anni di musica, di viaggi, di emozioni, nonché l’unica speciale occasione per rivivere i brani che hanno fatto la storia del pop internazionale, dai successi degli Spandau Ballet (“True”, “Gold”, etc.), ai grandi successi della sua carriera solista e alcune cover sorprendenti. I biglietti per il concerto di Tony Hadley, al prezzo popolare di 30 euro + dp, saranno in vendita a partire dalle ore 12:00 di mercoledì 23 luglio online su Eilo.it, Ticketone.it e nei punti vendita autorizzati.

Grande l’entusiasmo da parte dell’amministrazione locale, manifestato attraverso le parole di Giuseppe Ruolo, assessore allo Sport, Turismo e Grandi Eventi del Comune di Cividale del Friuli: “Esprimo molta soddisfazione nell’essere riusciti anche quest’anno ad avere una rassegna che si va ad inserire nel cartellone di appuntamenti dell’estate cividalese, che dopo Borghi di Vino, Mittelfest, dopo i corsi di perfezionamento musicale e il Palio di San Donato vedrà questa kermesse che darà ai cividalesi ma non solo 4 giornate con artisti internazionali come la superstar Tony Hadley, il duo Benji e Fede, i comici di Zelig, Colorado, Comedy Central e i nostri amici della R&B Band: si è creato un evento per tutti i gusti e tutte le età, che pensiamo possa dare soddisfazione e un grande ritorno per la città come avvenuto lo scorso anno per il concerto di NEK e Francesco Renga. Ringrazio ovviamente gli organizzatori – conclude Ruolo – per aver creduto e puntato su Cividale, il sindaco e i colleghi di giunta che mi hanno sostenuto e hanno approvato l’iniziativa.”

Venerdì 5 settembre la rassegna “Hello Summer Fest” si rivolge ai più giovani e alle più giovane con il concerto di Benji & Fede, che dopo la reunion dello scorso anno all’Arena di Verona e all’Unipol Forum di Milano hanno ripreso la loro scalata verso il successo e verso la cima delle classifiche con una carica di emozioni ed energia che lascerà il segno nel cuori dei loro numerosissimi fan: 6 album entrati sempre in cima alle classifiche di vendita, 17 Dischi di Platino e 9 Dischi d’Oro, per oltre 1 miliardo di streaming complessivi. Sabato 6 settembre spazio alla comicità con un poker di talenti della scena nazionale, direttamente dai palchi di Zelig, Comedy Central e Colorado Cafè: Paolo Migone, Daniele Raco, Marco BAZ Bazzoni e Leonardo Manera sono pronti a portare a Cividale del Friuli il loro umorismo in uno spettacolo-varietà che li vedrà esibirsi a turno, ciascuno portando i propri personaggi e monologhi per una serata tutta da ridere. La rassegna si concluderà domenica 7 settembre con la mitica Rhythm and Blues Band, che compie 45 anni di storia, passione e solidarietà. Fondata nel 1980, la R&B Band proporrà i grandi classici del R&B e del soul, da Otis Redding ad Aretha Franklin, da B.B. King ai leggendari Blues Brothers, passando per il groove di Joe Cocker e altri protagonisti di quella strepitosa e indimenticabile epoca.

Le tre serate con Benji & Fede, i comici nazionali e la R&B Band sono a ingresso gratuito, con prenotazione obbligatoria su Eilo.it dalle ore 12:00 di mercoledì 23 luglio.