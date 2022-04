Hit the Road Jack , è il nuovo singolo dell’orchestra 1000Streets

“Hit the Road Jack”, disponibile in tutte le piattaforme digitali da martedì 12 aprile, è il nuovo singolo dell’orchestra 1000Streets, ensemble messosi in luce negli ultimi anni grazie alla capacità di spaziare dal repertorio classico per big band al jazz moderno, strizzando al contempo l’occhio all’elettroswing. Una canzone potente e coinvolgente, che si sposa perfettamente con lo stile e il sound della 1000Streets. “La nostra musica fluttua tra il pop e l’electroswing senza voler rinnegare le nostre origini da big band tradizionale – commenta Denis Zupin, presidente dell’orchestra – Questo implica un evidente riferimento allo swing classico e acustico nei nostri brani originali, spesso voluto ma in ogni caso sempre presente in tutte le nostre canzoni. La nostra versione di “Hit the Road Jack” vuole essere un omaggio a Ray Charles e a tutta la musica swing e soul”.

Il sound della 1000Streets si è concretizzato un anno fa, con l’uscita del disco “Electro Way”, che ha dato una decisa svolta elettronica all’orchestra. “Hit the Road Jack” è un classico per formazioni orchestrali, ma il giro armonico e la struttura stessa hanno suggerito alla 1000Streets un groove più moderno. In questa versione protagoniste sono le stupende voci di Gianjoe (Gianluca Sticotti) e Angelica (Angelica Zacchigna). La produzione è a cura di Denis Zupin e Martin Dequal, arrangiamento di Riccardo Pitacco, mix e master affidati a Davide Linzi, per etichetta Epops Music.

Quest’estate la 1000Streets si esibirà dal vivo con “Electro Way”, uno show completo e musicalmente ricchissimo, impreziosito ulteriormente dalle coreografie esplosive di Giorgia Kero e Alice Cenzon. L’omonimo album ha raggiunto in pochi mesi un grande riscontro in Italia e all’estero con vette di oltre 200.000 ascoltatori su Spotify. Fra gli appuntamenti live confermati, quello di venerdì 22 luglio nella giornata inaugurale del Festival di Majano. Link al trailer del progetto https://bit.ly/37x37vZ . Per info su tutte le attività e progetti della 1000Streets visitare il sito www.1000streetsorchestra.com o le relative pagine Facebook e Instagram.