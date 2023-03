A Udine la mostra HUMANS!

Sarà possibile apprezzare lavori di grafica e illustrazione, ma anche fumetti, video e

fotografie! La mostra “HUMANS – Relazioni e socialità per la generazione Z tra pre e post

Covid” (inaugurata alla Casa della Confraternita il 24 marzo alle 17) è, per la comunità e i

partner coinvolti, l’opportunità di comprendere l’importanza della salute sociale, ma anche

un’occasione di riflessione e condivisione con tutte le persone interessate alla bellezza delle

relazioni.

IL PROGETTO HUMANS – Il progetto è uno sviluppo diretto dei progetti di formazione sulle

competenze trasversali “TESSERE – Teens Empowering Social Skills” e “Listening Skills”,

realizzati con circa 200 ragazze e ragazzi di alcune scuole superiori di Udine (Percoto,

Copernico, Uccellis, Zanon e Stellini) tra il 2019 e 2022 grazie al sostegno del Comune di Udine,

attraverso il Progetto Città Sane. Al termine dei percorsi TESSERE, ragazze e ragazzi hanno

sviluppato un loro “racconto” originale sulle dimensioni della relazione interpersonale oggi,

utilizzando diverse forme d’espressione. Ne sono emerse 40 opere che hanno sorpreso per il

livello ideativo e creativo e per la capacità espressiva e comunicativa.

Esse raccontano il disagio relazionale ma anche le possibilità per affrontarlo: «La capacità

espressiva e comunicativa di questi lavori viene condivisa con diversi tipi di pubblico – ha

spiegato Diana Rucli, presidente di ARTESS, associazione che ha coordinato il progetto e

organizzato l’esposizione – attraverso una mostra aperta ai cittadini e alle scuole. L’obiettivo è

dare visibilità e parola ai ragazzi e a giovani artisti, riconoscendo la loro peculiarità espressiva e

di innovazione di linguaggi, in merito a precisi contenuti di salute sociale, e il loro ruolo di

protagonisti e motore dei cambiamenti nell’epoca post-Covid».

«La mostra Humans rappresenta la conclusione e condivisione di un percorso di crescita degli

studenti volto a rafforzare le capacità di ascolto e relazionali, favorire una maggior fiducia e

consapevolezza di sé nelle relazioni e un maggior benessere mentale e sociale – ha spiegato

Stefania Pascut del Progetto O.M.S. “Città Sane”, Servizi alla Salute e al Benessere Sociale del

Comune di Udine -. Un ringraziamento all’associazione Artess che da anni supporta

l’Amministrazione comunale nella promozione della salute emozionale e relazionale nell’ambito

del Progetto O.M.S. Città Sane».

ANCHE GIOVANI ARTISTI UNDER 35 – La forza comunicativa di questi lavori sarà arricchita

dalla presenza di dieci opere di giovani artisti under 35 che sollecitano una riflessione sugli

stessi temi: saranno presenti le installazioni sonore di Manuel Marrese e Camilla Isola, le

fotografie di Rossella Damiani, l’esecuzione musicale di Eva Miola, i lavori materici di Sofia

Cappello.

ORARI E APERTURE – La mostra sarà inaugurata il 24 marzo e resterà fino al 12 aprile 2023

alla Casa della Confraternita (piazzale del Castello, Udine). Sarà visitabile da martedì a giovedì

dalle 16 alle 18; venerdì dalle 15 alle 18; sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 13 e dalle 15

alle 18. Dal 14 al 28 aprile 2023, invece, l’esposizione sarà visitabile a Palazzo Di Toppo-

Wassermann, (via Gemona 92, Udine), tutti i giorni dalle 9 alle 19.30. Inoltre, è disponibile il

catalogo virtuale su https://humans.art-ess.org, assieme ad approfondimenti sulle opere esposte

e sul progetto HUMANS. Per di più, durante la mostra, i ragazzi che hanno partecipato ai

percorsi formativi sulle competenze trasversali saranno presenti con il ruolo di guide e le scuole

saranno invitate a partecipare con visite guidate (anche al mattino). Le scuole e le associazioni

potranno concordare una visita guidata con gli autori dei lavori contattando ARTESS.

La mostra Humans è realizzata grazie al contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia

Giulia nell’ambito del bando Manifestazioni Espositive 2022.