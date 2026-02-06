I Cani in concerto a Sexto ’Nplugged. 5 luglio 2026
Dopo il successo del tour autunnale nei club (tutto sold out), i cani tornano in tour dal 5 luglio per una serie di concerti nei festival e nelle location più prestigiose dell’estate italiana.

Le date del tour estivo


05 luglio 2026 Sesto al Reghena (PN) Sexto ’Nplugged

12 luglio 2026 Bologna BOnsai

14 luglio 2026 Collegno (TO) Flowers Festival

18 luglio 2026 Arezzo Men/go Music Fest

21 luglio 2026 Milano Parco della Musica in concerto per Mi Ami + special guest

25 luglio 2026 Genova Balena Festival

27 luglio 2026 Cesena acieloaperto Festival

30 luglio 2026 Montecosaro (MC) Mind Festival

31 luglio 2026 Assisi (PG) Suoni Controvento

01 agosto 2026 Roseto degli Abruzzi (TE) Transumare nello spazio

0X agosto 2026 Castelbuono (PA) Ypsigrock TBA

08 agosto 2026 Locorotondo (BA) Locus Festival

10 settembre 2026 Roma Auditorium Parco della Musica Spring Attitude Festival + Roma Summer Fest

1X settembre 2026 Trento Poplar Festival TBA

Per info www.dnaconcerti.com

Biglietti in vendita da mercoledì 4 febbraio alle ore 10 su https://dnaconcerti.com/artisti/i-cani/ 

Foto: i cani live (c) Giuseppe Maffia

