I casinò più famosi del mondo

Che fine hanno fatto i cari vecchi casinò? Oggi si è continuamente circondati da piattaforme di gioco online che erogano bonus sempre più accattivanti e rinnovano i palinsesti periodicamente, concedendo ogni volta al giocatore il fascino della novità. Gli appassionati di casinò più assidui e tradizionali, però, continuano a popolare le sale fisiche per giocare dal vivo. L’interazione con altre persone in carne ed ossa è pur sempre un’altra cosa.

I casinò reali vengono visti come delle mete di pellegrinaggio persino per i turisti, in quanto molti di questi edifici celano le storie di grandi marchi o uomini d’affari che hanno lasciato il segno in ogni ambito imprenditoriale. È il caso di Donald Trump, ad esempio, ma basta leggere la biografia di Sheldon Adelson, l’uomo più potente di Las Vegas, per rendersi conto della vera e propria cultura del casinò che serpeggia in certe aree dell’America. Non tutte le emozioni sono riproducibili online e se alcune sale hanno finito col chiudere prima del tempo i casinò storici sono rimasti al loro posto.

A Las Vegas, nello specifico, il casinò per eccellenza è il Bellagio. Considerando anche la recente demolizione del famoso Riviera and Hotel Casinò non può che essere questo il punto di ritrovo ideale per i giocatori. Nato più di 20 anni fa, il Bellagio è noto per ospitare alcuni tornei ufficiali di poker. Inoltre, l’edificio appare davvero monumentale, in quanto si estende per oltre 10.000 m². Occhio anche al The Cosmopolitan, sorto più di recente, che si caratterizza per la presenza di una grande discoteca e ben tre piscine. Alcuni casinò pensano proprio a tutto e cercano di offrire ogni tipo di agio agli amanti del gioco. Anche per questa ragione una buona fetta di giocatori evita i casinò online. Certo, la comodità di azionare una slot o di piazzare una scommessa in pochi secondi è evidente, ma il gioco dal vivo rimane per molti aspetti impareggiabile. In America come in Europa.

Nel Vecchio Continente è il casinò di Monte Carlo a farla da padrona, da oltre 150 anni. Gli interni contribuiscono a rendere un’atmosfera dall’immenso valore artistico che non a caso è stata spesso sfruttata anche nella realizzazione delle pellicole cinematografiche. In Spagna, invece, uno dei casinò più apprezzati al mondo si trova all’interno dell’Ibiza Gran Hotel, mentre in Germania spopola il casinò di Baden, che sorge all’interno di un immenso spazio verde. Alcuni casinò sono ispirati a quelli più celebri: ad esempio, il Venetian di Macao si basa su quelli di Las Vegas.

Il territorio italiano non è particolarmente visitato dagli appassionati del gioco d’azzardo. Come intuibile già solo dal nome, molti casinò sono affiancati da hotel e alberghi di proprietà e nello Stivale non si registrano particolari investimenti di questo tipo. Per qualche giocatore i casinò rappresentano la meta ideale per trascorrere anche semplicemente delle vacanze. Chissà che con l’avvento della virtual reality, destinata a rivoluzionare i già avanzati casinò online, le sale fisiche non ricevano il colpo di grazia sul mercato. Per il momento, comunque, la tradizione regge il colpo, facendo leva anche sul patrimonio artistico e culturale proposto da alcuni edifici storici.