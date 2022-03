I CASSAMORTARI (2022) Trailer della commedia di Claudio Amendola

“Tutti devono mori’, ma solo in pochi ce guadagnano”

Guarda il film della commedia “I CASSAMORTARI”

Iscriviti al canale YouTube di ComingSoon.it: http://goo.gl/8tXZVx

per i nuovi trailer italiani in HD di tutti i film prossimamente al cinema

e clicca la ? per rimanere aggiornato e ricevere le notifiche.

Diretto da: Claudio Amendola

Cast: Massimo Ghini, Gian Marco Tognazzi, Lucia Ocone, Alessandro Sperduti, Sonia Bergamasco, Piero Pelù, Alice Benvenuti, con Giuliana Lojodice, con l’amichevole partecipazione di Massimo Dapporto,

e con la partecipazione di Antonello Fassari e con la partecipazione di Edoardo Leo

#ICassamortari dal 24 marzo su Prime Video

La trama, la recensione e altri video del film I Cassamortari: http://tiny.cc/lvhpuz

La famiglia Pasti che da generazioni gestisce un’agenzia di pompe funebri. Dopo la morte del capofamiglia Giuseppe, un uomo disposto a tutto pur di trasformare una salma in una pila di banconote (preferibilmente in nero), l’azienda di famiglia è passata nelle mani dei figli Giovanni, Maria, Marco e Matteo. Giovanni ha ereditato dal padre una patologica avarizia che guida ogni sua scelta; Maria ha una forte compulsione a portarsi a letto tutti i vedovi che incontra; Marco è un mago della tanatoestetica (leggasi: trucca i cadaveri); Matteo vuole diventare un influencer e il suo contributo agli affari di famiglia si basa su un irriverente quanto cattivo gusto nella gestione della comunicazione social. Quando l’azienda naviga in cattive acque (il nero non rimane nero per sempre), è proprio il suo modo di comunicare anticonvenzionale e politicamente scorretto a offrire ai Pasti un’ancora di salvezza: la manager Maddalena Grandi decide di contattarli per il funerale del famoso cantante Gabriele Arcangelo, suo assistito, morto di overdose nel bel mezzo di una campagna di sensibilizzazione contro le droghe; in fondo la “Spregiudicatezza” è proprio ciò di cui ha bisogno.

Seguici sul nostro sito web: http://www.comingsoon.it/

Seguici su Facebook: http://tiny.cc/p4dwtz

Seguici su Instagram: http://tiny.cc/q4dwtz

Seguici su Twitter: http://tiny.cc/r4dwtz

#ComingSoon

ComingSoon è il canale ufficiale Youtube di ComingSoon.it. Su Coming Soon trovate tutti i Trailer più recenti, le Interviste Esclusive agli Attori del momento, le Videorecensioni, le immagini dai Backstage e le Clip in italiano dei film più attesi in uscita al cinema.

ComingSoon è un punto di riferimento per tutti gli appassionati di cinema, ma non solo: c’è spazio per tutto il mondo dell’entertainment: Digital video, Serie TV, Musica, TV e Streaming.

Per tutti gli aggiornamenti sui Trailer in Italiano dei film in uscita al cinema guarda qui: http://tiny.cc/4ghmuz

Per tutte le Interviste Esclusive targate Coming Soon: http://tiny.cc/l7ukuz