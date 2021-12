I croupier sbarcano online con i nuovi giochi ibridi

Il croupier è parte integrante delle emozioni del gioco, anche online. (Immagine: Renato Marques @Unsplash)

Osservare i visitatori di un casinò è un passatempo interessante, anche per chi vi si è recato solo per curiosità o per accompagnare qualcun altro senza una reale intenzione di dedicarsi al gioco. La tipologia che ama le slot cammina più volte lungo le file di macchine finché non avrà individuato quella che gli ispira più fiducia, promettendo laute vincite. Altra razza sono invece gli appassionati dei giochi da tavolo, spesso esperti di poker, blackjack o baccarat e pronti a misurarsi con un gruppo ristretto di persone in una sfida all’ultima fiche. Dedicarsi alle carte significa amare la sensazione adrenalinica del non sapere cosa gli avversari abbiano in mano, ma cercare di immaginarlo dalla loro espressione e da quella del croupier. Anche la roulette è tutto tranne che un gioco di fortuna, basandosi molto sul calcolo e sull’osservazione. Un errore che molti fanno in una valutazione prematura è di credere che i siti online, come il popolare https://20bet.com/it, non siano in grado di trasmettere la stessa atmosfera. Si sbagliano di grosso.

Le slot machine hanno vissuto, con l’avvento della tecnologia, una rivoluzione che le ha trasformate da semplici rulli con leva in software elaborati con grafica da cartone animato, colonne sonore avvincenti e vere e proprie trame con personaggi. Rispetto ai casinò tradizionali, dove questi software sono caricati su macchine ingombranti e messi in fila con i suoni che si sovrappongono, le piattaforme online li mettono a disposizione in un elenco come film in streaming. È sufficiente cliccare sulla slot machine che si vuole provare per potercisi dedicare in tutta concentrazione e senza il rischio che venga occupata da un altro avventore. Il formato digitale significa anche libertà di accedervi da qualsiasi dispositivo, che si tratti dello schermo ampio di un computer o di quello miniaturizzato di uno smartphone. Non è più quindi necessario recarsi apposta in un casinò tradizionale, ma semplicemente raggiungere un sito o scaricare una app.

L’evoluzione del gioco online si fa ancora più interessante quando ci si sposta sui giochi da tavolo come roulette o poker. L’era digitale ha infatti portato alla nascita di due modelli virtuali diversi per questa categoria: uno completamente grafico e l’altro, invece, ibrido. Nel primo caso, gli sviluppatori hanno seguito lo stesso criterio delle slot machine, computerizzando croupier, tavoli, carte e fiche in software con colonna sonora operati dal computer. Se questa modalità ha riscosso successo tra i meno esperti, convincere gli appassionati a convertirsi al digitale ha richiesto però un’ulteriore riflessione prima di trovare il formato giusto per soddisfarne le esigenze. Ed è proprio da qui che si è sviluppato il concetto ibrido, che utilizza le nuove tecnologie per portare in rete il gioco reale.

I software di Evolution, l’esempio forse più conosciuto nell’industria del gioco online, mettono in rete tavoli reali con croupier in carne e ossa, permettendo così agli utenti che vi si collegano di parteciparvi insieme come se fossero fisicamente seduti l’uno accanto all’altro. I casinò virtuali di oggi offrono ai propri iscritti centinaia di sale diverse, alcune disponibili 24 ore su 24 e altre che si turnano l’una con l’altra per coprire tutti i fusi orari. I partecipanti non solo possono piazzare puntate utilizzando tutti i metodi di pagamento del proprio casinò online, incluse spesso le criptovalute, ma anche comunicare sia con gli altri giocatori che con il croupier tramite live chat o audio in streaming. La modalità ibrida raccoglie quindi il meglio di due mondi: la tecnologia per rendere il gioco accessibile a tutti e il tocco umano.