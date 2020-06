I diversi tipi di bonus dei casinò online

Ogni casinò online ha una propria serie di strumenti e trucchi per attirare e mantenere gli utenti online. Vogliono far sentire ogni giocatore speciale. Ecco perché ci sono così tanti bonus e promozioni sia per giocatori nuovi che esperti. Non c’è da stupirsi se i casinò online si sono impossessati del mondo del gioco! Se vuoi scoprire i diversi tipi di bonus che puoi ottenere in un casinò online, continua a leggere:

Bonus di benvenuto

Il bonus di benvenuto, anche noto come bonus di iscrizione o bonus per nuovi giocatori, è uno dei più famosi, dal momento che tutti possono aspettarselo quando si iscrivono. L’ammontare medio di un bonus di benvenuto è 100 dollari. Alcuni casinò online potrebbero offrire anche di più. Comunque, dovresti mantenerti critico e verificare se il casinò è affidabile. Se il bonus di benvenuto è molto più alto di quanto ci si aspetterebbe (diciamo di 1.000 dollari), non pensare che sia il tuo giorno fortunato. Faresti meglio a chiudere subito la pagina del casinò: un enorme bonus di benvenuto può farti capire che hai a che fare con dei truffatori.

Bonus senza deposito

I casinò online nuovi e abbastanza sconosciuti utilizzano questo sistema di bonus per far sì che nuovi giocatori si iscrivano e li provino senza rischi.

Se ti registri su siti che offrono bonus senza deposito, dovresti sapere che alcuni potrebbero chiederti di depositare soldi per le vincite successive.

Un’altra cosa che dovresti capire è che le restrizioni di gioco e i requisiti di scommessa saranno applicati anche nel caso in cui si ottiene un bonus senza deposito immediato.

Non ti abbattere se non riesci a capire tutto. Alcune cose richiedono un minimo di esperienza che acquisirai con il tempo. Per non incorrere in errori però, approfitta dei consigli e delle recensioni, degli esperti del settore, che sapranno consigliarti i bonus e i casinò online migliori e affidabili, proprio come casinò online italiani.

Bonus “porta un amico”

Alcuni casinò danno anche bonus ai giocatori che hanno portato i loro amici. Il processo è piuttosto semplice: otterrai un codice che i tuoi amici useranno al momento della registrazione. Una volta che usano il codice, otterrai un bonus.

Bonus “metodo di pagamento”

Ogni casinò online cerca di soddisfare i propri clienti offrendo diversi metodi bancari per depositare e prelevare denaro. È possibile ottenere un bonus se si inizia a utilizzare il metodo di pagamento desiderato dal casinò (ad esempio, metodo di pagamento e-wallet). Non è un segreto che è difficile fare tutti felici, quindi è più facile per i casinò online quando tutti i giocatori usano lo stesso metodo di pagamento.

Bonus “deposito mensile”

Se sei un giocatore professionista o un dilettante che ama giocare regolarmente, puoi aspettarti di ottenere un bonus di deposito mensile. Puoi anche ottenere un bonus perché sei molto attivo. Inutile dire che in questo modo i casinò online incoraggiano i loro utenti a rimanere più a lungo con loro.

Giri bonus

I giri bonus sono la tendenza in crescita per i giocatori online. Se sei un nuovo giocatore e ti serve ancora un po’ di incoraggiamento, i casinò online saranno felici di offrirti giri bonus (noti anche come giri gratuiti, free spins e giri di benvenuto). Nel caso in cui decidi anche di depositare un po’ di soldi, puoi ottenere fino a 100 giri gratuiti e tentare la fortuna.

Bonus casinò High roller

Non solo i nuovi giocatori possono ottenere bonus generosi nei casinò online! Anche i Vip e gli High rollers possono aspettarsi di ottenere qualcosa dopo aver depositato un bel po’ di soldi. Se sei abbastanza attivo, puoi anche ottenere giri gratuiti, biglietti per eventi sportivi e altri vantaggi.

In alcuni casi, puoi ottenere un bonus quando ti capita una brutta giornata come giocatore. È così che i casinò online cercano di dimostrare che si preoccupano dei loro clienti abituali che non hanno paura di giocare in grande.