I “FISIO” MARZOTTO E ZANUSSO: UNA BELLA STORIA NEROVERDE DI MILLE PARTITE

Il Pordenone anche nella stagione 2020/21 di Serie BKT è in mani sicure. Le “mani”, unite alle competenze, alla professionalità e alla riconosciuta capacità di empatia con la squadra, il resto dello staff e la dirigenza, di Alessandro Marzotto e Luigi Zanusso, storici – ma “solo” per attaccamento ai colori – massofisioterapisti neroverdi. Marzotto è nello staff del club ininterrottamente addirittura dall’estate 2004 (ha così iniziato la sua 17esima stagione), Zanusso l’ha raggiunto nel luglio 2014 (iniziando ora la settima). Formano una coppia super affiatata e sommano quasi mille partite (di cui circa 300 vissute insieme). «Ci tengo a evidenziare il ruolo di Alessandro e Gigi, ringraziandoli per la loro lunga militanza – interviene il presidente Mauro Lovisa -. Al di là delle loro competenze professionali, riconosciute da tutti, abbiamo la fortuna di avere, e chiaramente non sono le sole, due persone straordinarie. Il valore della persona viene ancor prima del talento – che dev’esserci, ma non fine a sé stesso – ed è la base di tutto il nostro progetto. La squadra va in campo, conquista vittorie e regala soddisfazioni ai tifosi, ma lo può fare solo se attorno ci sono le figure giuste, che li preparano al meglio sotto tutti i punti di vista. Anche loro, come si dice in gergo per i giocatori, in particolare quelli più forti, portano punti pesanti nell’arco di una stagione».

Accanto agli apprezzamenti di calciatori, tecnici, collaboratori e dirigenti incontrati nel loro percorso, Marzotto e Zanusso hanno vissuto in prima linea i punti più alti della storia neroverde. Insieme hanno contribuito negli ultimi anni alla conquista del campionato di serie C e della Supercoppa, a cui aggiungere appuntamenti indimenticabili come le trasferte di Coppa Italia (contro Inter e Cagliari) e ad agosto la semifinale playoff di Serie B. Nella bacheca neroverde di Marzotto ci sono anche altre quattro promozioni (la storica dalla D alla C, due dall’Eccellenza, una dalla Promozione), uno scudetto di Serie D e una Coppa Italia Fvg.