I giovani terribili VINCEN GARCÍA e MATTEO MANCUSO sabato 19 luglio al Castello di Udine

Nuovissime generazioni ancora protagoniste nella 35ª edizione del festival internazionale Udin&Jazz con il doppio attesissimo appuntamento in programma domani, sabato 19 luglio, al Castello di Udine. Per l’occasione ad alternarsi sul palco saranno due delle figure più promettenti del nuovo jazz mondiale.

Si comincia alle 21.00 con Vincen García, tra i bassisti contemporanei più innovativi e seguiti al mondo. García è oggi tra i primi bassisti per impatto sui social media, con milioni di visualizzazioni, una fanbase internazionale in costante crescita e una cifra stilistica che coniuga funk, fusion, jazz e hip-hop, incorporando la ricerca timbrica e la forza ritmica di Marcus Miller, la cantabilità e l’approccio armonico di Jaco Pastorius, e la fluidità moderna di Victor Bailey. Sul palco assieme a lui nel progetto “Ventura – The Tour” ci saranno” Sergio Garcia alla batteria, Manuel Pardo alla tromba, David Cases al sax e Andoni Narvaez alla chitarra.

A seguire, alle 22.00 sullo stesso palco, la performance del nostro Matteo Mancuso, tra i chitarristi più sorprendenti della scena mondiale, con il suo nuovo progetto in “The Journey Tour”. La tecnica fingerstyle senza plettro di Mancuso, applicata alla chitarra elettrica, è una rarità assoluta che ha rivoluzionato il fraseggio jazz-rock con precisione ritmica, articolazione melodica e controllo dinamico, caratteristiche che ricordano da vicino gli strumenti a fiato o le tastiere. Capace di muoversi con disinvoltura tra jazz, rock, fusion e progressive, Mancuso ha conquistato l’ammirazione di giganti come Steve Vai, che lo definisce “l’evoluzione della chitarra fusion”, e Al Di Meola, che lo considera “un talento assoluto”. Assieme a lui sul palco del Castello ci sono Riccardo Oliva al basso e Gianluca Pellerito alla batteria per una performance ad alto tasso tecnico, dove il virtuosismo è al servizio della musicalità, con un repertorio che si espande tra composizioni originali, standard riarrangiati e improvvisazioni, in una costante ricerca di nuovi paradigmi sonori con una tecnica chitarristica d’avanguardia e davvero impressionante.

La giornata si aprirà alle ore 12.00 alI’Osteria alla Ghiacciaia con unnuovo appuntamento del ciclo “That’s it!”, gli aperitivi in jazz curati dai giornalisti Flaviano Bosco e Marina Tuni. Titolo dell’incontro sarà ”You are the groove: la nuova onda del jazz globale”, ospite il giornalista de Il Manifesto Flavio Massarutto.

