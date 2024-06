I grandi concerti tornano a Udine, NEGRAMARO accendono il Bluenergy Stadium

I grandi concerti sono tornati allo stadio di Udine a dodici anni di distanza dall’ultimo happening musicale. Ieri sera è toccato alla pop rock band salentina dei Negramaro riaccendere i riflettori della grande musica al Bluenergy Stadium, per l’unica data nel Nordest di “Da Sud a Nord”, il nuovo tour negli stadi della band guidata da Giuliano Sangiorgi. Oltre due ore e mezza di live nei quali la band ha presentato una scaletta dove non sono mancate le hit di oltre vent’anni di carriera della band, dall’ultimissima “Luna Piena”, che sta spopolando nelle classifiche radio-tv, fino ai grandi classici: “Nuvole e lenzuola”, “Ricominciamo Tutto”, “Contatto”, “Senza Fiato”, “Estate”, “Sei tu la mia città”, “Fino all’imbrunire”. Il gran finale con i bis “Mentre tutto scorre”, “Meraviglioso” e “Parlami d’amore”, intonati all’unisono dal pubblico di Udine. Ad impreziosire lo spettacolo anche due emozionanti omaggi che la band ha dedicato a due grandi della musica prematuramente scomparsi: Lucio Dalla, a cui Giuliano Sangiorgi ha dedicato una bellissima versione di “Canzone”, e il momento in ricordo alla compianta Dolores O’Riordan dei Cramberries nella struggente “Senza fiato”. Spettacolare anche il palco allestito allo stadio, con due schermi giganti ai lati e un’enorme testa che dominava la parte centrale, con una lunga passerella che portava gli artisti fino nel cuore del loro pubblico.

Buona la prima quindi per il ritorno dei grandi live al Bluenergy Stadium, mentre è già grande attesa per il secondo dei due live in programma, quello del bluesman che il mondo ci invidia, Zucchero, che domenica 23 giugno porterà a Udine il suo “Overdose d’Amore World Tour”, attesi oltre 15 mila fan da tutta Italia a da mezza Europa.

Foto di Simone Di Luca